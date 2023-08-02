К скандалу с украинскими пленными в Венгрии может быть причастна Турция, — СМИ

Украинские военнопленные. Фото: соцсети

В июне одиннадцать украинских военнопленных, которых перевезли из России в Венгрию, возможно, попали туда через Турцию. Самолет, доставивший пленных в Будапешт, прилетел 7 июня не прямо из России, а из Турецкой Республики.

Об этом сообщает венгерская редакция "Радио Свобода".

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Сообщается, что эксперты подтверждают, что такой путь — из России в Турцию, а затем в Венгрию — вполне ожидаем. В прошлом Россия уже осуществляла обмены через Турцию, особенно когда речь шла о чрезвычайно важных обменах.

Ранее через турецкую территорию уже осуществлялся обмен пленными с участием бойцов"Азовстали". В начале лета вице-премьер Венгрии Жолта Семен сообщил о передаче группы украинцев из Закарпатья от России Венгрии, якобы с помощью русской православной церкви.

В свою очередь, власти Украины подчеркнули, что такие операции без их участия нарушают международные нормы. Из данной группы военных шесть, по данным, пребывают в ЕС, возможно, в Венгрии, а пятеро вернулись в Украину.

Напомним, что глава департамента по борьбе с преступлениями во время войны при Генпрокуратуре Украины Юрий Белоусов заявил о тонкостях обмена осужденных военнослужащих России. По его словам, в обмене участвуют только некоторые осужденные, в то время как те, кто обвиняется в особо тяжких преступлениях против мирного населения, остаются исключением.

Также мы сообщали, что очередной российский оккупант сдался в плен ВСУ, чтобы выжить. Захватчик, как и другие до него, говорит, что его обманули и на передовой он оказался не по своей воле.