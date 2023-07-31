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"Сдался в плен, чтобы выжить": оккупант рассказал о своем участии в войне против Украины

31 июля 2023 12:51
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор
"Сдался в плен, чтобы выжить": оккупант рассказал о своем участии в войне против Украины
Пленный солдат армии РФ. Фото: скриншот из видео командования Сухопутных войск ВСУ
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор

Очередной российский оккупант сдался в плен ВСУ, чтобы выжить. Захватчик, как и другие до него, говорит, что его обманули и на передовой он оказался не по своей воле.

Об этом сообщил командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский.

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Пленный россиянин Перепелица Валерий Викторович родом из Якутии. Его мобилизовали еще 29 сентября 2022 года. Оккупант говорит, что пошел на войну, потому что не хотел садиться за решетку на 5 лет. К тому же захватчик утверждает, что его обманули на счет срока службы.

"Сначала ему говорили, что идет на 3 месяца, потом на 6 месяцев и будет стоять на второй линии. Он понял, что ему наврали уже под Бахмутом", — говорится в сообщении.

Именно на Бахмутском направлении под Клищиевкой оккупант попал под удар артиллерии украинских защитников. Тогда россияне понесли потери. Двое уцелевших захватчиков сбежали, оставив раненого сослуживца.

"Украинская группа там разбивала наших. Нам назначили новые позиции. Я побежал на позицию, меня накрыло. Переломило ноги. Я еще полтора дня там лежал. Ждал, пока меня заберут. Пошевелиться не мог", — рассказал захватчик.

Раненого россиянина забрали уже украинские защитники. Он говорит, что сдался в плен, чтобы выжить.

Напомним, Кремль всеми способами пытается расширить армию РФ.

Также стало известно, что потери России превышают цифры советской армии в Афганистане.

В то же время, мы писали, что Россия эксплуатирует детей для помощи оккупантам на войне в Украине.

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