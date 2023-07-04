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"Наказ був готовий": сержант Маркус розповів про нову посаду, яку йому пропонували у ЗСУ

4 липня 2023 22:53
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Сержант Маркус розповів про нову посаду, яку йому пропонували
Майстер-сержант 47-ї окремої механізованої бригади "Маґура" Валерій Маркус. Фото: соцмережі
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Головний майстер-сержант 47-ї незалежної механізованої бригади "Маґура" Валерій Маркус повідомив, що пів року тому йому пропонували підвищення. Втім, військовослужбовець відмовився залишитися у своїй бригаді.

Про це Маркус розповів у відеозверненні.

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За словами Маркуса, він не командир частини, він сержант бригади. При цьому він уточнив, що командиром військової частини А4699 47 окремої механізованої бригади "Маґура" є Сак Олександр Олександрович.

Також військовослужбовець заперечує критику про свою поїздку до Києва, під час якої він зустрівся із Зеленським. Він заперечив, що одержав від президента орден.

"За всі роки моєї служби, у тому числі під час війни, у мене немає жодної державної нагороди. І не планується. Мене ці речі не хвилюють. Не розумію, чому інших ці речі хвилюють", — сказав він.

Крім того, Маркус розповів про своє ставлення до кар'єри. За його словами, його не турбує військова кар'єра.

"Мене не хвилює і моя військова кар'єра. Трохи більше, ніж пів року тому мені пропонували підвищення, навіть наказ був готовий на те, щоб мене поставити на посаду головного сержанта одного з угруповань військ. Я відмовився, щоб залишитися у бригаді. Бо кар'єра як така мене не цікавить. Всі ці "загони" про політику... Мене це не цікавить", додав він.

Маркус запевнив також, що немає жодних планів щодо того, щоб будувати політичну кар'єру.

"Люди, заспокойтеся! Ми усі просто робимо свою роботу. Не натягуйте сову на глобус, аби тільки щось пред'явити. Давайте розв'язувати питання у міру їх появи", — звернувся він до критиків.

Нагадаємо, що головний майстер-сержант 47-ї незалежної механізованої бригади "Маґура" Валерій Маркус повідомив, що незабаром його бригада оголосить набір людей. Втім, поки що це буде набір людей з анкет на ключові посади.

Також Валерій Маркус стверджує, що його бригада за період "щоденних атак" протягом місяця зазнала втрат менш як 2%. Таким чином він відреагував на заяви про нібито великі втрати бригади, які поширюються в мережі.

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