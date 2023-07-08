В копилку бригады "Магура" добавились вражеский самолет и четыре вертолета

Бойцы ПВО 47 бригады "Магура". Фото: Telegram

Силы обороны Украины продолжают ликвидировать российских захватчиков и их военную технику. Бойцы ПВО 47 бригады "Магура" уже отправили в ад самолет СУ-25 и четыре вертолета КА-52.

Об этом говорится на странице 47 бригады "Магура" в Telegram.

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Уничтожение вражеской авиации

На странице 47 бригады "Магура" отмечается, что бойцы подразделения уничтожают вражескую авиацию. Так на счету бригады самолет СУ-25 и четыре вертолета КА-52.

Также на странице выложили фотографии бойцов, которые в этом отличились.

Бойцы ПВО 47 бригады "Магура". Фото: Telegram

"Они разносят вражескую авиацию вдребезги! И останавливаться не планируют", — говорится в сообщении бригады.

Бойцы ПВО 47 бригады "Магура". Фото: Telegram

Бойцы ПВО 47 бригады "Магура". Фото: Telegram

Напомним, бригада сержанта Валерия Маркуса "Магура" блестяще уничтожила танк оккупантов Т-90 "Прорыв".

Также мы писали, что скоро бригада объявит набор людей. Не исключено, что набор начнется через полторы недели.