В копилку бригады "Магура" добавились вражеский самолет и четыре вертолета
Силы обороны Украины продолжают ликвидировать российских захватчиков и их военную технику. Бойцы ПВО 47 бригады "Магура" уже отправили в ад самолет СУ-25 и четыре вертолета КА-52.
Об этом говорится на странице 47 бригады "Магура" в Telegram.
Уничтожение вражеской авиации
На странице 47 бригады "Магура" отмечается, что бойцы подразделения уничтожают вражескую авиацию. Так на счету бригады самолет СУ-25 и четыре вертолета КА-52.
Также на странице выложили фотографии бойцов, которые в этом отличились.
"Они разносят вражескую авиацию вдребезги! И останавливаться не планируют", — говорится в сообщении бригады.
Напомним, бригада сержанта Валерия Маркуса "Магура" блестяще уничтожила танк оккупантов Т-90 "Прорыв".
Также мы писали, что скоро бригада объявит набор людей. Не исключено, что набор начнется через полторы недели.