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В копилку бригады "Магура" добавились вражеский самолет и четыре вертолета

8 июля 2023 02:02
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
В копилку бригады "Магура" добавились вражеский самолет и четыре вертолета
Бойцы ПВО 47 бригады "Магура". Фото: Telegram
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Силы обороны Украины продолжают ликвидировать российских захватчиков и их военную технику. Бойцы ПВО 47 бригады "Магура" уже отправили в ад самолет СУ-25 и четыре вертолета КА-52.

Об этом говорится на странице 47 бригады "Магура" в Telegram.

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На странице 47 бригады "Магура" отмечается, что бойцы подразделения уничтожают вражескую авиацию. Так на счету бригады самолет СУ-25 и четыре вертолета КА-52.

Также на странице выложили фотографии бойцов, которые в этом отличились.

Бойцы ПВО 47 бригады "Магура". Фото: Telegram

"Они разносят вражескую авиацию вдребезги! И останавливаться не планируют", — говорится в сообщении бригады.

Бойцы ПВО 47 бригады "Магура". Фото: Telegram

Бойцы ПВО 47 бригады "Магура". Фото: Telegram

Напомним, бригада сержанта Валерия Маркуса "Магура" блестяще уничтожила танк оккупантов Т-90 "Прорыв".

Также мы писали, что скоро бригада объявит набор людей. Не исключено, что набор начнется через полторы недели.

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