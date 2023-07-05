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Бригада "Маґура" показала, як блискуче знищила російський танк

5 липня 2023 18:35
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Бригада "Магура" показала, як блискуче знищила російський танк
47-й окремий мотострілковий батальйон "Маґура". Фото: соцмережі
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

47-й окремий мотострілковий батальйон "Маґура" показав, як блискуче знищив російський танк Т-90 "Прорив". Бригада застосувала самохідний артилерійський комплекс М109 Paladin в атаці ворожу техніку.

Про це підрозділ повідомив у соцмережах.

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В результаті атаки з екіпажу вціліла лише одна людина.

Відомо, що це сталося на Запорізькій ділянці фронту, де діє бригада "Маґура".

На відео видно, що в момент влучення в танк "Прорив" він спалахнув, і над ним піднявся стовп полум'я. Кадри вказують на те, що один із членів екіпажу зміг вижити і спробував сховатися, відходячи у бік найближчих дерев.

Нагадаємо, що 47-ма бригада "Маґура" успішно продовжує контрнаступ у Запорізькій області. Бійці бригади взяли військові трофеї, зокрема танк російського окупаційного контингенту.

Також ми писали, що сержант 47-го окремого мотострілецького батальйону "Маґура" Валерій Маркус повідомив про серйозні втрати військової техніки. При цьому він оголосив великий збір на дрони та техніку для своєї бригади.

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