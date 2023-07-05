Бригада "Магура" показала, як блискуче знищила російський танк

Бригада "Маґура" показала, як блискуче знищила російський танк
47-й окремий мотострілковий батальйон "Маґура" показав, як блискуче знищив російський танк Т-90 "Прорив". Бригада застосувала самохідний артилерійський комплекс М109 Paladin в атаці ворожу техніку.
Про це підрозділ повідомив у соцмережах.
Знищення російського танка
В результаті атаки з екіпажу вціліла лише одна людина.
Відомо, що це сталося на Запорізькій ділянці фронту, де діє бригада "Маґура".
На відео видно, що в момент влучення в танк "Прорив" він спалахнув, і над ним піднявся стовп полум'я. Кадри вказують на те, що один із членів екіпажу зміг вижити і спробував сховатися, відходячи у бік найближчих дерев.
Нагадаємо, що 47-ма бригада "Маґура" успішно продовжує контрнаступ у Запорізькій області. Бійці бригади взяли військові трофеї, зокрема танк російського окупаційного контингенту.
Також ми писали, що сержант 47-го окремого мотострілецького батальйону "Маґура" Валерій Маркус повідомив про серйозні втрати військової техніки. При цьому він оголосив великий збір на дрони та техніку для своєї бригади.