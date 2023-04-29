Росія створює "табори перевиховання": понад 90 тисяч українських дітей депортовані до РФ

Радниця-уповноважена Президента України з прав дитини та дитячої реабілітації Дар’я Герасимчук під час міжнародної конференції "Права людини в темні часи". Фото: УНІАН / Ковальчук Віктор

Радниця-уповноважена Президента України з прав дитини та дитячої реабілітації Дар’я Герасимчук показала членам Радбезу ООН відеозапис з розповідями українських дітей. Вони перебували в російських таборах і були повернуті на Батьківщину.

Про це повідомляє Укрінформ.

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Росія створює "табори перевиховання"

Зазначається, що діти розповіли про переслідування за проукраїнську позицію, українську мову, про побиття, примушування до робіт, погане харчування.

"Це були табори перевиховання, приниження і покарання за любов до рідної країни", — зазначила Герасимчук.

Вона заявила, що росіяни не планували й не планують повертати українських дітей, про що свідчить спрощена процедура паспортизації та усиновлення, а також підкреслила, що вбивства, зґвалтування та викрадення дітей є "найбільшим доказом російського злочину геноциду".

Понад 90 тис. українських дітей досі лишаються в Росії

"І все це підноситься (Росією — Ред.) як порятунок. Коли вони викрадають наших дітей, вони називають це евакуацією. Навіть в ООН вони наважуються говорити про "порятунок" наших дітей", — наголосила Герасимчук.

Як зазначила омбудсмен, за офіційними даними наразі 90 393 дитини депортовано до РФ, Білорусі або примусово переселені на тимчасово окуповані території України. Вона додає, що реальні цифри можуть бути набагато вищі. При цьому вдалося повернути лише 361 дитину.

Нагадаємо, що уповноважений ВР України з прав людини Дмитро Лубінець заявив в ефірі телемарафону, що ООН могла б створити місію з метою повернення українських дітей, які були викрадені Росією, а не лише висловлювати занепокоєння.

Раніше ми повідомляли також, що Директор організації Watchlist on Children and Armed Conflict (Watchlist) Езекіель Хеффес заявив, що для подолання наслідків викрадення українських дітей росіянами, знадобляться масштабні зусилля міжнародної спільноти. Заява відбулася під час засідання Ради безпеки ООН у форматі Аррія.