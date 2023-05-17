В Украину вернули еще одного ребенка, похищенного россиянами

6-летняя девочка, возвращенная из российского плена. Фото: Офис Омбудсмана

В среду, 17 мая, Офис Омбудсмена вернул домой еще одного украинского ребенка. Она находилась в российском плену.

Об этом сообщили в Офисе Омбудсмена.

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История возвращения девочки

В ведомстве рассказали, что 6-летняя девочка вернулась к родителям, длительно находившимся в российском плену. Как выяснилось, мама и папа девочки — военные, попавшие в плен в родном городе Мариуполе, защищая его от российских военных.

После освобождения из плена мама девочки обратилась в Офис Уполномоченного с просьбой помочь в возвращении ее дочери. Благодаря взаимодействию Уполномоченных Украины и РФ работникам Секретариата украинского Омбудсмена удалось вернуть маленькую украинку домой.

"Сейчас семья в полном составе находится в Украине и счастлива, что удалось воссоединиться", — рассказали в Офисе Омбудсмена.

6-летняя девочка, возвращенная из российского плена. Фото: Офис Омбудсмана

6-летняя девочка, возвращенная из российского плена. Фото: Офис Омбудсмана

Возвращение 6-летней девочки из русского плена. Фото: Офис Омбудсмана

Возвращение 6-летней девочки из русского плена. Фото: Офис Омбудсмана 1/4 _ 4

Напомним, по данным уполномоченного Президента Украины по правам ребенка и детской реабилитации Дарьи Герасимчук, сейчас 90 393 ребенка депортированы в РФ, Беларусь или принудительно переселены на временно оккупированные территории Украины. Она добавляет, что реальные цифры могут быть гораздо выше. При этом удалось вернуть всего 361 ребенка.