У ГУР показали відео операції чеченських воїнів проти російських окупантів

Чеченські воїни перехопили транспорт росіян. Фото: скріншот з відео ГУР

Чеченські захисники провели успішну військову операцію проти росіян. Воїнам вдалось не лише перехопити техніку, а й знищити ворогів.

Про це повідомило Головне управління розвідки України.

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Ще у листопаді 2022 року Міноборони Ічкерії та Міноборони України уклали договір, який легітимізує чеченських добровольців в лавах ЗСУ. ще до підписання документів за свободу і незалежність України в бій вступили 5 чеченських батальйонів.

За цей час захисники з Ічкерії встигли провести чимало успішних операцій проти російських загарбників. Результати однієї з них опублікувало Головне управління розвідки України.

"Чеченські воїни продовжують боротьбу з російськими окупантами, захищаючи український та чеченський народи. В результаті операції знищено військову техніку та особовий склад росіян", — йдеться у повідомленні ГУР.

Нагадаємо, днями українські аеророзвідники з ювелірною точністю знищили окупантів та їхню техніку.

Також артилеристи 26-ї бригада ім. генерал-хорунжого Романа Дашкевича влучним пострілом знищили російський "Град".