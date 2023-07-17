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У ГУР показали відео операції чеченських воїнів проти російських окупантів

17 липня 2023 12:49
- Валерія Пержун
Валерія Пержун
редактор
У ГУР показали відео операції чеченських воїнів проти російських окупантів
Чеченські воїни перехопили транспорт росіян. Фото: скріншот з відео ГУР
- Валерія Пержун
Валерія Пержун
редактор

Чеченські захисники провели успішну військову операцію проти росіян. Воїнам вдалось не лише перехопити техніку, а й знищити ворогів.

Про це повідомило Головне управління розвідки України.

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Ще у листопаді 2022 року Міноборони Ічкерії та Міноборони України уклали договір, який легітимізує чеченських добровольців в лавах ЗСУ. ще до підписання документів за свободу і незалежність України в бій вступили 5 чеченських батальйонів. 

За цей час захисники з Ічкерії встигли провести чимало успішних операцій проти російських загарбників. Результати однієї з них опублікувало Головне управління розвідки України. 

"Чеченські воїни продовжують боротьбу з російськими окупантами, захищаючи український та чеченський народи. В результаті операції знищено військову техніку та особовий склад росіян", — йдеться у повідомленні ГУР.

 

Нагадаємо, днями українські аеророзвідники з ювелірною точністю знищили окупантів та їхню техніку. 

Також артилеристи 26-ї бригада ім. генерал-хорунжого Романа Дашкевича влучним пострілом знищили російський "Град".

 

 

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