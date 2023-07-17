"К "зекам" лучше отношение, чем к нам": оккупант жалуется на руководство РФ

Российские оккупанты. Фото: Reuters

Российский оккупант рассказал своей матери о плохом отношении к военным. Также он отметил, что в РФ назревает гражданская война.

Перехваченный разговор опубликовала украинская разведка.

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Перехват разговора врага

— Не поняла, чего ждешь?

— Выступления Путина по поводу мобилизованных.

— А…, А че тебе? Он все сказал.

— Бл*дь, что он сказал?

— Он сказал, что срок не установлен, новой мобилизации не будет, так что…

— Чего не будет? Новой мобилизации?

— Да.

— Срок не установлен? О, ну, вообще шикарно, бл*дь, просто. Вот ты знаешь, к нам привезли "зеков" — вооруженные силы начали набирать "зеков", как у "Вагнера". Рота "зеков" стоит за нами на второй линии обороны, мы стоим на передовой. И "зеки" стоят определенный срок там — полгода. То есть, нормально, это как? То есть, я просто попал в рабство. То есть, как в царской России, да? Просто сроков нет… "Зеки", даже к "зекам" лучше отношение, понимаешь, чем к нам? Мам, я тебе серьезно говорю, ты даже просто, я просто расстраивать тебя не хочу. Я тебе не рассказываю тут ничего, это…

— С чем это связано?

— С чем это связано? Так это мы в такой стране живем, "Доброе утро, мама! Побольше смотри телевизор". Основные силы Путин оставил в Москве, потому что сейчас может это вся х*йня закончиться гражданской войной. Это мое личное мнение, потому что это жесть. Потому что, если я доживу до выборов Путина, я на них пойду. Вот никогда не ходил, а пойду из принципа, проголосую против этой с*ки!

Напомним, ранее российский военный рассказал своей жене о том, как ВСУ готовы к наступлению и о том, как в РФ запрещено вывозить мертвых и раненых "зеков". По словам оккупанта, погибших просто закапывают и отмечают как пропавших без вести.