"Вони їдуть довше, ніж воюють": окупант розповів про "зеків" РФ на фронті

Російські окупанти. Фото: Reuters

Російський військовий розповів своїй дружині про те, як ЗСУ готові до наступу та про те, як в РФ заборонено вивозити мертвих та поранених "зеків". За словами окупанта, загиблих просто закопують й зазначають як зниклі безвісті.

Перехоплену розмову опублікували в ГУР.

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— У вас там теж не тихо?

— У нас трохи хохли збираються за "залізкою". Всі все знають, бл*дь, ніхто нічого не робить. Хохли, бл*дь, в телеграмі, бл*дь, комбату пишуть, бл*дь, коли є інтернет.

— Ну.

— Вони йому пишуть, що вам п*зда, бл*дь, ми вас рознесемо.

— Нормально.

— Тому сьогодні всю ніч тримали "залізку", а вони не прийшли.

— Я не розумію, навіть цих уже показували, як їх, з Улан-Уде, або звідки вони там, Ханти-Мансійський округ. Туди вже теж, бл*н, аж літаком прилетіли мобілізовані.

— Так і "зеки" звідти з Улан-Уде, з Бурятії, 60 звідти.

— Ось вони приїхали, все, вас нехай відпускають.

— Вони ж "зеки", їх чисто, бл*дь, за "залізку" на забій і все. Вони їдуть довше, ніж воюють. Зайшли, їх одразу роз'*бали і все. Їх навіть, ну їх взагалі ніхто не вважає, я взагалі не впевнений, що їх звідси вивозять. Поранених заборонено вивозити за нуль.

— Заборонено?

— Так.

— А де вони лікуються?

— Ну, цих, бл*, "зеків" не можна вивозити, а х*й знає, де там відвозять, бл*дь, чи лікуються вони взагалі, чи не лікуються, хто їх знає. Я думаю "200-ті" так, скільки вони тут у нас лежали, бодай, просто закопали десь і все. Безвісти зниклі будуть.

— Та мені пох*й на них, мені головне, щоб ти повернувся додому.

— Та я розумію, що пох*й, як звідси повернешся? Всі вже кажуть, що, бл*дь, два виходи: або "200", або "300". Інакше тут взагалі незрозуміло як. Зараз знову, начебто, переводять на пости до "залізки".

— Це куди?

— Ну, де частіше стріляють, зараз активно закопуємося.

— Та хохли по-любому готуються. Головне, щоб ми були готові.

— Ми не готові, у нас немаэ чим готуватися.

Нагадаємо, раніше військовослужбовець Російської Федерації розповів дружині про професійну аеророзвідку українських військ та ставлення свого командування до особового складу.