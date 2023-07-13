"Вони їдуть довше, ніж воюють": окупант розповів про "зеків" РФ на фронті
Російський військовий розповів своїй дружині про те, як ЗСУ готові до наступу та про те, як в РФ заборонено вивозити мертвих та поранених "зеків". За словами окупанта, загиблих просто закопують й зазначають як зниклі безвісті.
Перехоплену розмову опублікували в ГУР.
Перехоплення розмови ворога
— У вас там теж не тихо?
— У нас трохи хохли збираються за "залізкою". Всі все знають, бл*дь, ніхто нічого не робить. Хохли, бл*дь, в телеграмі, бл*дь, комбату пишуть, бл*дь, коли є інтернет.
— Ну.
— Вони йому пишуть, що вам п*зда, бл*дь, ми вас рознесемо.
— Нормально.
— Тому сьогодні всю ніч тримали "залізку", а вони не прийшли.
— Я не розумію, навіть цих уже показували, як їх, з Улан-Уде, або звідки вони там, Ханти-Мансійський округ. Туди вже теж, бл*н, аж літаком прилетіли мобілізовані.
— Так і "зеки" звідти з Улан-Уде, з Бурятії, 60 звідти.
— Ось вони приїхали, все, вас нехай відпускають.
— Вони ж "зеки", їх чисто, бл*дь, за "залізку" на забій і все. Вони їдуть довше, ніж воюють. Зайшли, їх одразу роз'*бали і все. Їх навіть, ну їх взагалі ніхто не вважає, я взагалі не впевнений, що їх звідси вивозять. Поранених заборонено вивозити за нуль.
— Заборонено?
— Так.
— А де вони лікуються?
— Ну, цих, бл*, "зеків" не можна вивозити, а х*й знає, де там відвозять, бл*дь, чи лікуються вони взагалі, чи не лікуються, хто їх знає. Я думаю "200-ті" так, скільки вони тут у нас лежали, бодай, просто закопали десь і все. Безвісти зниклі будуть.
— Та мені пох*й на них, мені головне, щоб ти повернувся додому.
— Та я розумію, що пох*й, як звідси повернешся? Всі вже кажуть, що, бл*дь, два виходи: або "200", або "300". Інакше тут взагалі незрозуміло як. Зараз знову, начебто, переводять на пости до "залізки".
— Це куди?
— Ну, де частіше стріляють, зараз активно закопуємося.
— Та хохли по-любому готуються. Головне, щоб ми були готові.
— Ми не готові, у нас немаэ чим готуватися.
Нагадаємо, раніше військовослужбовець Російської Федерації розповів дружині про професійну аеророзвідку українських військ та ставлення свого командування до особового складу.