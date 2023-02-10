ЗСУ тримають Бахмут 10 лютого: останні новини від військового

Ворог атакує позиції ЗСУ цілодобово з усіх видів озброєнь

Ситуація в Бахмуті станом на ранок пʼятниці 10 лютого практично без змін, шляхи постачання ЗСУ неперерізані. Попри постійні намагання ворога продавити лінію фронту, його просування вперед не зафіксовано. Підрозділи ЗСУ не лише тримають оборону, але й виходять в контратаки.

Про це на своїй сторінці у Тік-Ток розповів боєць 204-го окремого піхотного батальйону с позивним "Киянин", передають Новини.LIVE.

За його словами, лінія фронту у Бахмуті стоїть, як і було станом на 9 лютого. Ворог намагався атакувати позиції ЗСУ вдень і вночі з допомогою артилерії, мінометів, авіації та РСЗО, проте безуспішно. Наразі лінія фронту тримається. Українські підрозділи не лише тримають оборону, але й виходять в контратаки.

"Тримається вся лінія від Соледара до Бахмута. Там заїхали свіжі підрозділи, які розвернулися і вже працюють. Саме місто Бахмут, як і пів року тому, теж стоїть і тримається. Бої тривають за околицями міста. Є намагання ворога пролізти у певних місцях, але воно відразу присікається нашими козаками. Ворог зазнає значних втрат і вони значно більші, ніж у нас", — уточнив Киянин.

За його словами, російські війська все ще застосовують в районі Бахмута бронетехніку, проте не так активно, як в районі Вугледара.

"Там вони поперли, хотіли продавити і захопити, але 72-га їм там нормально насипала тій типу морській піхоті. Але судячи із вигляду полонених, я би сказав, що це якась інша піхота. Підсумовуючи, лінія оборони тримається, всі козаки на своїх позиціях. Сказати, чи там легшає чи тяжчає, то ні. Як було тяжко — так і є, адже ворог підкидує свіжі резерви, намагається знайти вузьке місце і продавити його", — підкреслив військовий.

Він також спростував інформацію про перерізання ворогом шляхів постачання ЗСУ, про що повідомлялося на днях в телеграм-пабліках. Киянин запевнив, що лінії постачання не перерізані, провізія доставляється, всі на своїх місцях і всі займаються своєю справою:

"Бахмут — під українським прапором! Тримаємо стрій і віримо в ЗСУ", — підсумував він.

Нагадаємо, радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк повідомив, що армія рф вже почала свій наступ. Масштабні бойові дії вже тривають у Донецькій та Луганській областях.

За даними Генштабу, станом на пʼятницю 10 лютого, українські військові ліквідували понад 730 російських окупантів. Всього з початку повномасштабної війни в Україні знищено вже більш як 135 тисяч російських загарбників.