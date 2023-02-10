Ми в соцмережах:

Регіони
Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow "Добряче насипали морській піхоті ворога": останні новини із оборони Бахмута arrow

"Добряче насипали морській піхоті ворога": останні новини із оборони Бахмута

10 лютого 2023 11:30
yvanova.jpg - Катерина Іванова
Катерина Іванова
Журналіст
ЗСУ тримають Бахмут 10 лютого: останні новини від військового
Ворог атакує позиції ЗСУ цілодобово з усіх видів озброєнь
yvanova.jpg - Катерина Іванова
Катерина Іванова
Журналіст

Ситуація в Бахмуті станом на ранок пʼятниці 10 лютого практично без змін, шляхи постачання ЗСУ неперерізані. Попри постійні намагання ворога продавити лінію фронту, його просування вперед не зафіксовано. Підрозділи ЗСУ не лише тримають оборону, але й виходять в контратаки.

Про це на своїй сторінці у Тік-Ток розповів боєць 204-го окремого піхотного батальйону с позивним "Киянин", передають Новини.LIVE. 

Читайте також:

За його словами, лінія фронту у Бахмуті стоїть, як і було станом на 9 лютого. Ворог намагався атакувати позиції ЗСУ вдень і вночі з допомогою артилерії, мінометів, авіації та РСЗО, проте безуспішно. Наразі лінія фронту тримається. Українські підрозділи не лише тримають оборону, але й виходять в контратаки.

ООС загибель бойовиків РФ

"Тримається вся лінія від Соледара до Бахмута. Там заїхали свіжі підрозділи, які розвернулися і вже працюють. Саме місто Бахмут, як і пів року тому, теж стоїть і тримається. Бої тривають за околицями міста. Є намагання ворога пролізти у певних місцях, але воно відразу присікається нашими козаками. Ворог зазнає значних втрат і вони значно більші, ніж у нас", — уточнив Киянин.

За його словами, російські війська все ще застосовують в районі Бахмута бронетехніку, проте не так активно, як в районі Вугледара.

"Там вони поперли, хотіли продавити і захопити, але 72-га їм там нормально насипала тій типу морській піхоті. Але судячи із вигляду полонених, я би сказав, що це якась інша піхота. Підсумовуючи, лінія оборони тримається, всі козаки на своїх позиціях. Сказати, чи там легшає чи тяжчає, то ні. Як було тяжко — так і є, адже ворог підкидує свіжі резерви, намагається знайти вузьке місце і продавити його", — підкреслив військовий.

Він також спростував інформацію про перерізання ворогом шляхів постачання ЗСУ, про що повідомлялося на днях в телеграм-пабліках. Киянин запевнив, що лінії постачання не перерізані, провізія доставляється, всі на своїх місцях і всі займаються своєю справою:

"Бахмут — під українським прапором! Тримаємо стрій і віримо в ЗСУ", — підсумував він.

Нагадаємо, радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк повідомив, що армія рф вже почала свій наступ. Масштабні бойові дії вже тривають у Донецькій та Луганській областях.

За даними Генштабу, станом на пʼятницю 10 лютого, українські військові ліквідували понад 730 російських окупантів. Всього з початку повномасштабної війни в Україні знищено вже більш як 135 тисяч російських загарбників.

Новини за темою

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30 Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

03:10 8 речей, які в 2022 році різко втратять свою популярність

Ексклюзив

14:00 Стало відомо, що впливає на частоту російських ракетних атак

13:50 "Заборгували майже чотири мільйони": державі повернуто приміщення одеської філармонії

13:48 Укрзалізниця призначила евакуаційний потяг до Львова

13:45 "Визнають свою безпорадність": Осадча про зустріч з Міжнародним комітетом Червоного Хреста у Женеві

13:41 В Україні через ракетну атаку рф затримуються 11 потягів: перелік сполучень та зміни графіку

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

13:41 Посла росії у Кишиневі викликали до МЗС через проліт ракети рф над Молдовою

13:40 Український боксер отримав нового суперника: вийде на ринг не з тим, з ким планував

Ексклюзив

13:35 Експерт спрогнозував, як повторюватимуться ракетні атаки росіян

13:26 На Харківщині протягом дня не курсуватимуть 14 приміських поїздів

13:20 "Ваша картка заблокована": поліцейські Одещини розповідають, як не стати жертвою шахраїв

Новина з відео

12:48 HIMARS від LEGO: компанія презентувала унікальну модель з українським солдатом біля РСЗВ

Новина з відео

12:45 Наступ на Одесу: Чорне море стане для росіян мертвим, — Братчук

Новина з відео

08:47 В Україні масштабна повітряна тривога: що відомо про запуск ракет

Новина з відео

06:15 Аліна Байкова оригінально принизила путіна на відкритті Тижня моди в Нью-Йорку

Ексклюзив

21:49 Потужне турне Зеленського в ЄС: підсумки візиту і зустрічей із найвпливовішими політиками

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

20:46 Оборонні потреби, формула миру та членство в ЄС: Зеленський розповів деталі візиту до Брюсселя

Новина з відео

19:31 "За правильну справу": пропагандистка Симоньян закликала росіян помирати на фронті

Новина з відео

18:33 У КМВА показали наслідки вибуху на території колишнього заводу

Новина з відео

18:05 "Деякі міста зруйновані вщент": турецький політолог розповів, яка ситуація в країні після серії землетрусів

Новина з відео

17:35 Гороскоп на 10 лютого: Тельцям — абстрагуватися від проблем, Стрільцям — час спілкування

09:14 Наскільки у Харкові за рік подешевшало житло

Ексклюзив

08:00 Довга дорога до справедливості: чи зможе Україна отримати від росії компенсацію за війну

Ексклюзив

21:49 Потужне турне Зеленського в ЄС: підсумки візиту і зустрічей із найвпливовішими політиками

Ексклюзив

18:00 Яку зброю та авіацію Україна може отримати від Великої Британії: думка експерта

17:19 США сигналізують про довгострокову підтримку України

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Ексклюзив

17:10 І нагодують, й обігріють: пічки-буржуйки від одеських волонтерів, які розроблено для передової

08:00 Wordtune: штучний інтелект, що здатен в рази спростити написання текстів англійською

Ексклюзив

19:28 Лондон на боці Києва з перших днів війни: підсумки історичного візиту Зеленського до Великої Британії

Ексклюзив

18:30 "Якщо не ми, то знайдуть цивільні": інтерв'ю з сапером про розмінування Київщини

17:30 Псевдожурналісти повертають "совок" у Маріуполь: огляд пропагандистського контенту

Актуальне по темі

None 10 Лютий 12:58

Внаслідок обстрілу Харкова поранено 8 людей

None 10 Лютий 12:34

​​​​​​​На Хмельниччині внаслідок ракетної атаки постраждав об'єкт критичної інфраструктури

None 10 Лютий 12:12

Депутат пояснив, навіщо путін запустив ракети через територію країни НАТО

None 10 Лютий 12:16

​​​​​​​На Харківщині прикордонники допомогли збити два безпілотники рф

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB