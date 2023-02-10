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"Хорошо насыпали морской пехоте врага": последние новости по обороне Бахмута

10 февраля 2023 11:30
yvanova.jpg - Екатерина Иванова
ВСУ держат Бахмут 10 февраля: последние новости от военного
Враг атакует позиции ВСУ круглосуточно по всем видам вооружений
yvanova.jpg - Екатерина Иванова

Ситуация в Бахмуте по состоянию на утро пятницы 10 февраля практически без изменений, пути снабжения ВСУ не перерезаны. Несмотря на постоянные попытки врага продавить линию фронта, его продвижение вперед не зафиксировано. Подразделения ВСУ не только держат оборону, но и выходят в контратаки.

Об этом на своей странице в Тик-Ток рассказал боец 204-го отдельного пехотного батальона с позывным "Киянин", передают Новини.LIVE.

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По его словам, линия фронта в Бахмуте стоит, как и было по состоянию на 9 февраля. Враг пытался атаковать позиции ВСУ вдень и ночью с помощью артиллерии, минометов, авиации и РСЗО, однако безуспешно. В настоящее время линия фронта держится. Украинские подразделения не только держат оборону, но выходят в контратаки.

ООС гибель боевиков РФ

"Держится вся линия от Соледара до Бахмута. Там заехали свежие подразделения, которые развернулись и уже работают. Сам город Бахмут, как и полгода назад, стоит и держится. Бои продолжаются за окраинами города. Есть попытки врага пролезть в определенных местах, но они сразу пресекается нашими казаками. Враг несет значительные потери, и они гораздо больше, чем у нас", — уточнил Киянин.

По его словам, российские войска все еще применяют в районе Бахмута бронетехнику, однако не так активно, как в районе Угледара.

"Там они поперли, хотели продавить и захватить, но 72-я им нормально насыпала той типа морской пехоты. Но судя по виду пленных, я бы сказал, что это какая-то другая пехота. Подытоживая, линия обороны держится, все казаки на своих позициях. Сказать, там легче или тяжелеет, нет. Как было тяжело — так и есть, ведь враг подбрасывает свежие резервы, пытается найти узкое место и продавить его", — подчеркнул военный.

Киянин также опроверг информацию о перерезании врагом путей поставок ВСУ, о чем сообщалось на днях в телеграмм-пабликах. Военный заверил, что линии поставки не перерезаны, провизия доставляется, все на своих местах и все занимаются своим делом:

"Бахмут  под украинским флагом! Держим строй и верим в ВСУ", — подытожил он.

Напомним, советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк сообщил, что армия россии уже начала свое наступление. Масштабные боевые действия уже продолжаются в Донецкой и Луганской областях.

По данным Генштаба, по состоянию на пятницу 10 февраля, украинские военные ликвидировали более 730 российских оккупантов. Всего с начала полномасштабной войны в Украине уничтожено уже более 135 тысяч российских захватчиков.

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