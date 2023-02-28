"Добровольная" мобилизация: в Закарпатской области военные силой тащили мужчину по асфальту

Официальных комментариев по поводу инцидента пока нет

В Сети показали, как проходит "добровольная" мобилизация в поселке Межгорье Закарпатской области. На видео видно, как военные силой тянут мужчину по асфальту.

Видео опубликовали в Facebook.

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Девушка мужчины пыталась защищать его. В это время он кричал: "Позор!".

В комментариях пишут, что мужчине вроде бы пытались вручить повестку в военкомат.

Напомним, на сегодняшний день законодательством Украины не определен порядок, где можно или нельзя вручать повестку. В стране продолжается всеобщая мобилизация, поэтому получить ее можно в любом месте.

Также мы писали, что сотрудникам территориальных центров комплектования и социальной поддержки начнут выдавать бодикамеры. Это сделано для того, чтобы выдавать повестки под видеозапись.

Добавим, что юрист Владислав Юрчак рассказал, могут ли украинским мужчинам, находящимся за границей, вручать повестки.