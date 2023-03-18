Докази воєнних злочинів рф шокували навіть досвідчених експертів: деталі

Дмитро Лубінець

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець ознайомився з доповіддю Незалежної міжнародної Комісії з розслідування порушень в Україні. Це ґрунтовне розслідування фактів російської агресії, про які неодноразово заявляли українські органи влади, Офіс Омбудсмана та національні правозахисні організації.

Про це повідомив Дмитро Лубінець.

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Докази воєнних злочинів рф, які оприлюднила комісія, шокували навіть досвідчених експертів. Вони занепокоєні кількістю, масштабом та тяжкістю порушень прав людини та відповідних міжнародних злочинів, які вона задокументувала під час виконання свого мандату.

"Позасудові страти, позбавлення волі, насильницькі зникнення, сексуальне і гендерне насильство, примусове переміщення та депортація дітей, напади на цивільних осіб, катування і жорстоке поводження, порушення законів про окупацію — це далеко не повний перелік злочинів у сфері міжнародного та гуманітарного права, які були скоєні агресором у багатьох регіонах України. Більшість з цих порушень експерти прирівняли до воєнних злочинів", — розповів Лубінець

Комісія підтвердила, що:

вторгнення та напади російських збройних сил на територію України кваліфікуються як акти агресії;

ЗС рф здійснювали невибіркові напади із застосуванням вибухової зброї у населених пунктах, явно нехтуючи шкодою та стражданнями, завданими цивільному населенню, що є порушенням міжнародного гуманітарного права;

задокументовано випадки сексуального та гендерно зумовленого насильства у дев'ятьох областях України та на території росії;

незаконні переміщення та депортація цивільних осіб, зокрема дітей в межах України та до рф порушують міжнародне гуманітарне право та становлять воєнні злочини;

серійні атаки російських збройних сил на енергетичну інфраструктуру України та застосування тортур російською владою можуть бути прирівняні до злочинів проти людяності;

розроблено окремий список ідентифікованих порушників і військових підрозділів, відповідальних за злочини і порушення.

До того ж було зроблено окремий висновок щодо незаконності референдумів на тимчасово окупованих територіях України. Комісія дійшла висновку, що влада рф застосовувала фізичний або моральний примус до цивільних осіб. Це порушує міжнародне гуманітарне право. Крім того, російська влада незаконно утримувала людей, що є воєнним злочином.

"Комісія продовжить "роботу в напрямку дослідження ймовірного геноциду в Україні". Тож сподіваюсь доведення вчинення геноциду російськими військовими в Україні лише питання часу. Закликаю долучити докази злочинів до Міжнародного трибуналу, який обов’язково відбудеться. Винні у злочинах мають бути притягнуті до відповідальності!", — додав Лубінець.

Нагадаємо, Україна звинуватила двох російських солдатів у сексуальному насильстві над чотирирічною дівчинкою та груповому зґвалтуванні її матері під дулом пістолета на очах у її батька. У матеріалах прокуратури йдеться, що це скоїли військові рф 15-ї окремої мотострілецької бригади в чотирьох будинках Броварського району в березні минулого року.