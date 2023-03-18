Доказательства военных преступлений рф шокировали даже опытных экспертов: детали

Дмитрий Лубинец

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец ознакомился с докладом Независимой международной комиссии по расследованию нарушений в Украине. Это тщательное расследование фактов российской агрессии, о которых неоднократно заявляли украинские органы власти, Офис Омбудсмана и национальные правозащитные организации.

Об этом сообщил Дмитрий Лубинец.

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Доказательства военных преступлений рф, которые обнародовала комиссия, шокировали даже опытных экспертов. Они обеспокоены количеством, масштабом и тяжестью нарушений прав человека и соответствующих международных преступлений, которые она задокументировала при выполнении своего мандата.

"Внесудебные казни, лишение свободы, насильственные исчезновения, сексуальное и гендерное насилие, принудительное перемещение и депортация детей, нападения на гражданских лиц, пытки и жестокое обращение, нарушение законов об оккупации — это далеко не полный перечень преступлений в сфере международного и гуманитарного права, которые были совершены агрессором во многих регионах Украины. Большинство из этих нарушений эксперты приравняли к военным преступлениям", — рассказал Лубинец.

Комиссия подтвердила, что:

вторжение и нападения российских вооруженных сил на территорию Украины квалифицируются как акты агрессии;

ВС рф осуществляли неизбирательные нападения с применением взрывного оружия в населенных пунктах, явно пренебрегая вредом и страданиями, причиненными гражданскому населению, что является нарушением международного гуманитарного права;

задокументированы случаи сексуального и гендерно обусловленного насилия в девяти областях Украины и на территории россии;

незаконные перемещения и депортация гражданских лиц, в частности детей в пределах Украины и в рф нарушают международное гуманитарное право и составляют военные преступления;

серийные атаки российских вооруженных сил на энергетическую инфраструктуру Украины и применение пыток российскими властями могут быть приравнены к преступлениям против человечности;

разработан отдельный список идентифицированных нарушителей и воинских подразделений, ответственных за преступления и нарушения.

К тому же было сделано отдельное заключение о незаконности референдумов на временно оккупированных территориях Украины. Комиссия пришла к выводу, что власть рф применяла физическое или моральное принуждение к гражданским лицам. Это нарушает международное гуманитарное право. Кроме того, российские власти незаконно удерживали людей, что является военным преступлением.

"Комиссия продолжит "работу в направлении исследования вероятного геноцида в Украине". Поэтому надеюсь доведение совершения геноцида российскими военными в Украине только вопрос времени. Призываю приобщить доказательства преступлений к Международному трибуналу, который обязательно состоится. Виновные в преступлениях должны быть привлечены к ответственности!", — добавил Лубинец.

Напомним, Украина обвинила двух российских солдат в сексуальном насилии над четырехлетней девочкой и групповом изнасиловании ее матери под дулом пистолета на глазах ее отца. В материалах прокуратуры говорится, что это совершили военные рф 15-й отдельной мотострелковой бригады в четырех домах Броварского района в марте прошлого года.