Доказательства военных преступлений рф шокировали даже опытных экспертов: детали
Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец ознакомился с докладом Независимой международной комиссии по расследованию нарушений в Украине. Это тщательное расследование фактов российской агрессии, о которых неоднократно заявляли украинские органы власти, Офис Омбудсмана и национальные правозащитные организации.
Об этом сообщил Дмитрий Лубинец.
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Доказательства военных преступлений рф, которые обнародовала комиссия, шокировали даже опытных экспертов. Они обеспокоены количеством, масштабом и тяжестью нарушений прав человека и соответствующих международных преступлений, которые она задокументировала при выполнении своего мандата.
"Внесудебные казни, лишение свободы, насильственные исчезновения, сексуальное и гендерное насилие, принудительное перемещение и депортация детей, нападения на гражданских лиц, пытки и жестокое обращение, нарушение законов об оккупации — это далеко не полный перечень преступлений в сфере международного и гуманитарного права, которые были совершены агрессором во многих регионах Украины. Большинство из этих нарушений эксперты приравняли к военным преступлениям", — рассказал Лубинец.
Комиссия подтвердила, что:
- вторжение и нападения российских вооруженных сил на территорию Украины квалифицируются как акты агрессии;
- ВС рф осуществляли неизбирательные нападения с применением взрывного оружия в населенных пунктах, явно пренебрегая вредом и страданиями, причиненными гражданскому населению, что является нарушением международного гуманитарного права;
- задокументированы случаи сексуального и гендерно обусловленного насилия в девяти областях Украины и на территории россии;
- незаконные перемещения и депортация гражданских лиц, в частности детей в пределах Украины и в рф нарушают международное гуманитарное право и составляют военные преступления;
- серийные атаки российских вооруженных сил на энергетическую инфраструктуру Украины и применение пыток российскими властями могут быть приравнены к преступлениям против человечности;
- разработан отдельный список идентифицированных нарушителей и воинских подразделений, ответственных за преступления и нарушения.
К тому же было сделано отдельное заключение о незаконности референдумов на временно оккупированных территориях Украины. Комиссия пришла к выводу, что власть рф применяла физическое или моральное принуждение к гражданским лицам. Это нарушает международное гуманитарное право. Кроме того, российские власти незаконно удерживали людей, что является военным преступлением.
"Комиссия продолжит "работу в направлении исследования вероятного геноцида в Украине". Поэтому надеюсь доведение совершения геноцида российскими военными в Украине только вопрос времени. Призываю приобщить доказательства преступлений к Международному трибуналу, который обязательно состоится. Виновные в преступлениях должны быть привлечены к ответственности!", — добавил Лубинец.
Напомним, Украина обвинила двух российских солдат в сексуальном насилии над четырехлетней девочкой и групповом изнасиловании ее матери под дулом пистолета на глазах ее отца. В материалах прокуратуры говорится, что это совершили военные рф 15-й отдельной мотострелковой бригады в четырех домах Броварского района в марте прошлого года.