Судьба истребителей МиГ-29 для Украины решена: о чем договорились Словакия и Польша
Польша и Словакия договорились сообща передать Украине истребители МиГ-29. Братислава готова передать 13 истребителей, но сначала это должен утвердить парламент.
Об этом сообщил министр обороны Словакии Ярослав Надь, пишет "Суспільне".
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Истребители МиГ-29 для Украины
"Я думаю, что пора принять решение. В Украине гибнут люди, мы можем им реально помочь, здесь нет места словацкой политизации", — ранее также написал Надь в Facebook.
Он отметил, что беседовал с главой минобороны Польши Мариушем Блащаком на встрече министров обороны ЕС 8 марта в Стокгольме, и тот сказал, что Варшава согласится на совместный процесс передачи Украине самолетов МиГ-29.
"Президент Польши Анджей Дуда в интервью CNN подтвердил готовность к таким действиям", — добавил глава словацкого оборонного ведомства.
Напомним, представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что готовность Польши и Словакии передать Украине МиГ-29 свидетельствуют, что процесс поставки истребителей Украине сдвинулся с места. Это хорошая новость, но Украина нуждается в более современных самолетах, таких как F-16, чтобы обеспечить защиту своего неба от возможных воздушных угроз.