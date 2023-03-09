Судьба истребителей МиГ-29 для Украины решена: о чем договорились Словакия и Польша

Ярослав Надь

Польша и Словакия договорились сообща передать Украине истребители МиГ-29. Братислава готова передать 13 истребителей, но сначала это должен утвердить парламент.

Об этом сообщил министр обороны Словакии Ярослав Надь, пишет "Суспільне".

Истребители МиГ-29 для Украины

"Я думаю, что пора принять решение. В Украине гибнут люди, мы можем им реально помочь, здесь нет места словацкой политизации", — ранее также написал Надь в Facebook.

Он отметил, что беседовал с главой минобороны Польши Мариушем Блащаком на встрече министров обороны ЕС 8 марта в Стокгольме, и тот сказал, что Варшава согласится на совместный процесс передачи Украине самолетов МиГ-29.

"Президент Польши Анджей Дуда в интервью CNN подтвердил готовность к таким действиям", — добавил глава словацкого оборонного ведомства.

Напомним, представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что готовность Польши и Словакии передать Украине МиГ-29 свидетельствуют, что процесс поставки истребителей Украине сдвинулся с места. Это хорошая новость, но Украина нуждается в более современных самолетах, таких как F-16, чтобы обеспечить защиту своего неба от возможных воздушных угроз.