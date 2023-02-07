Довели дітей до істерики — у Маріуполі окупанти перевіряють телефони школярів

Окупанти шукають у телефонах школярів так звану "свастику"

У Маріуполі окупанти шукають людей з проукраїнськими позиціями та перевіряють телефони навіть в школярів. Батьки дітей жаліються на переляк дітей та їхнє погане самопочуття через такі "обшуки".

Про це повідомляє місцевий Telegram-канал "Я Волноваха".

Перевірка телефонів у школярів

У Маріуполі окупанти влаштували перевірки телефонів у школярів прямо у школі під час уроків. Відомо, що до директора школи надійшов дзвінок із заявою про те, що учні використовують так звану "свастику" і "підтримують нацизм" та все в цьому дусі.

Якщо щось подібне у школярів все ж виявили, то росіяни "рекомендують" все видалити, ніколи не говорити на такі теми та провести вчителям бесіди з дітьми, щоб попросити їх виконувати вимоги і нічого подібного не публікувати в соцмережах.

Після таких "перевірок" батьки учнів жаліються на погіршений стан здоров'я у дітей.

"Діти в жахливому стані після вчорашньої перевірки. Незрозуміло що в них шукали та через що залякували. Складали якісь підозрілі списки. Дитина боїться ходити до школи після цього. Вчора багатьом учням стало погано, у дітей піднявся тиск, через це відпускали додому. Де є такий закон, який дозволяє допит неповнолітніх дітей без присутності батьків чи опікуна? Шукали свастику? Що саме вони називають свастикою?" — розповідає один із батьків допитаних школярів.

Нагадаємо, російські загарбники вивозять українських школярів з тимчасово окупованих територій до рф для складання іспитів.

З Лисичанська було вивезено 50 11-класників для підготовки та здачі російського Єдиного державного іспиту. Всіх їх вивезли до Єлабуги (республіка Татарстан). Надалі їм обіцяють безкоштовне навчання у ВНЗ на території рф.

"Мета всіх цих заходів — асиміляція молоді, а отже знову йде мова про етноцид українців і знищення самоідентифікації. Водночас такий приклад демонструє, що самі росіяни не вірять, що ТОТ (тимчасово окуповані території. — Ред.) — це рф, а отже необхідно їхати складати державні іспити на території росії", — розповіли в Центрі національного спротиву.