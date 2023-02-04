Бойченко заявив, що окупанти стягують техніку та десятки тисяч військових до околиць Маріуполя

Загарбники готуються до контрнаступу українських захисників

Російські загарбники звозять до тимчасово окупованого Маріуполя десятки тисяч військових. Ворог готується до контрнаступу ЗСУ.

Про це в ефірі телеканалу FREEДОМ розповів мер Маріуполя Вадим Бойченко.

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"Росія розуміє, що ЗСУ вже скоро перейдуть у контрнаступ. Саме тому вони звозять техніку, живу силу. А так звані деякі новобудови планують використовувати у якості фортифікаційних (споруд. — Ред.). Вони бояться наступу та не готові ще більше повертати територій. А ми віримо у наші сталеві ЗСУ та у звільнення нашого дому від окупантів", — сказав Бойченко.

Нагадаємо, Збройним силам України для початку переходу у контрнаступ необхідно мати у своєму розпорядженні три бойові складові. Саме їхня наявність і має стати визначальною для успіху.

Також ми писали, що керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов прогнозує великий контрнаступ Сил оборони України навесні поточного року. Найгарячіше на фронті буде у березні.

Додамо, Україна готується до повного звільнення своїх територій від окупантів та розпочинає національну кампанію "Гвардія наступу", у межах якої будуть сформовані нові високопрофесійні військові бригади.