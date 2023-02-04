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Окупанти стягують техніку та десятки тисяч військових до околиць Маріуполя, — Бойченко

4 лютого 2023 23:22
vladymyr-kozyr.jpg - Володимир Козир
Бойченко заявив, що окупанти стягують техніку та десятки тисяч військових до околиць Маріуполя
Загарбники готуються до контрнаступу українських захисників
vladymyr-kozyr.jpg - Володимир Козир

Російські загарбники звозять до тимчасово окупованого Маріуполя десятки тисяч військових. Ворог готується до контрнаступу ЗСУ.

Про це в ефірі телеканалу FREEДОМ розповів мер Маріуполя Вадим Бойченко.

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Деталі

"Росія розуміє, що ЗСУ вже скоро перейдуть у контрнаступ. Саме тому вони звозять техніку, живу силу. А так звані деякі новобудови планують використовувати у якості фортифікаційних (споруд. — Ред.). Вони бояться наступу та не готові ще більше повертати територій. А ми віримо у наші сталеві ЗСУ та у звільнення нашого дому від окупантів", — сказав Бойченко.

Нагадаємо, Збройним силам України для початку переходу у контрнаступ необхідно мати у своєму розпорядженні три бойові складові. Саме їхня наявність і має стати визначальною для успіху.

Також ми писали, що керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов прогнозує великий контрнаступ Сил оборони України навесні поточного року. Найгарячіше на фронті буде у березні.

Додамо, Україна готується до повного звільнення своїх територій від окупантів та розпочинає національну кампанію "Гвардія наступу", у межах якої будуть сформовані нові високопрофесійні військові бригади.

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