Ворог вивозить українських школярів з окупованих територій до рф для складання іспитів

Зокрема, з Лисичанська вивезли 50 11-класників

Російські загарбники вивозять українських школярів з тимчасово окупованих територій до рф. Там діти складають іспити.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

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З Лисичанська було вивезено 50 11-класників для підготовки та здачі російського Єдиного державного іспиту. Всіх їх вивезли до Єлабуги (республіка Татарстан). Надалі їм обіцяють безкоштовне навчання у ВНЗ на території рф.

"Мета всіх цих заходів — асиміляція молоді, а отже знову йде мова про етноцид українців і знищення самоідентифікації. Водночас такий приклад демонструє, що самі росіяни не вірять, що ТОТ (тимчасово окуповані території. — Ред.) — це рф, а отже необхідно їхати складати державні іспити на території росії", — додали в Центрі національного спротиву.

Крім того, на тимчасово окупованих територіях росіяни продовжують шукати дітей, які вчаться в українських онлайн-школах. Зокрема, у Бердянську вчителі так званих російських шкіл провели перевірку телефонів на виявлення відповідного додатку. Також з дітьми проводять розмови, аби вивідати інформацію. У разі виявлення факту навчання батьків викликають на профілактичні бесіди, де їм погрожують.

Нагадаємо, російські загарбники відключили мобільний Інтернет на окупованих територіях Луганської області. Мережа повинна була зникнути 11 лютого, але сталося це раніше.

Також ми писали, що російські окупанти готуються до можливого нового великого наступу на території Луганської області у лютому. Про такий розвиток подій може свідчити збільшення обстрілів й атак по усій лінії фронту.