Довели детей до истерики — в Мариуполе оккупанты проверяют телефоны школьников

Оккупанты ищут в телефонах школьников так называемую "свастику"

В Мариуполе оккупанты ищут людей с проукраинскими позициями и проверяют телефоны даже у школьников. Родители детей жалуются на страх детей и их плохое самочувствие из-за таких "обысков".

Об этом сообщает местный Telegram-канал "Я Волноваха".

Проверка телефонов у школьников

В Мариуполе оккупанты устроили проверки телефонов у школьников прямо в школе на уроках. Известно, что директору школы поступил звонок с заявлением, что ученики используют так называемую "свастику" и "поддерживают нацизм".

Если что-то подобное у школьников все же обнаружили, то россияне "рекомендуют" все удалить, никогда не говорить по таким темам и провести учителям беседы с детьми, чтобы попросить их выполнять требования и ничего подобного не публиковать в соцсетях.

После таких "проверок" родители учеников жалуются на ухудшающееся состояние здоровья у детей.

"Дети в ужасном состоянии после вчерашней проверки. Непонятно что у них искали и за что запугивали. Составляли какие-то подозрительные списки. Ребенок боится ходить в школу после этого. Вчера многим ученикам стало плохо, у детей поднялось давление, из-за этого отпускали домой. Где есть" такой закон, разрешающий допрос несовершеннолетних детей без присутствия родителей или опекуна? Искали свастику? Что именно они называют свастикой?" — рассказывает один из родителей допрошенных школьников.

Напомним, российские захватчики вывозят украинских школьников с временно оккупированных территорий в рф для сдачи экзаменов.

Из Лисичанска было вывезено 50 11-классников для подготовки и сдачи российского Единого государственного экзамена. Всех их вывезли в Елабугу (республика Татарстан). В дальнейшем им обещают бесплатное обучение в вузах на территории России.

"Цель всех этих мероприятий — ассимиляция молодежи, а значит, снова идет речь об этноциде украинцев и уничтожении самоидентификации. В то же время такой пример демонстрирует, что сами россияне не верят, что ТОТ (временно оккупированные территории. — Ред.) — это рф, а значит необходимо ехать сдавать государственные экзамены на территории россии", — рассказали в Центре национального сопротивления.