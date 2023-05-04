Дресовані орли та сітка-рабиця: депутати Держдуми придумали, як боротися з дронами

Степовий орел. Фото: Wikimedia Commons

Заступник голови комітету російської Держдуми з оборони Олексій Журавльов запропонував захистити Кремль ескадрильєю дресованих орлів. На його думку, це допоможе боротися з українськими дронами.

"Потрібно подумати про захист наших важливих об'єктів інфраструктури аж до того, що сформувати ескадрилью орлів-перехоплювачів дронів у Кремлі та інших місцях", — заявив Журавльов у коментарі РИА Новости.

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Депутат-фрик Анатолій Вассерман, який раніше пропонував конфіскувати у росіян заощадження понад 1 млн рублів, також вирішив зробити свій внесок у захист батьківщини від підступних українських дронів. Як вважає Вассерман, непереборною перешкодою для ударних БпЛА має стати сітка-рабиця.

"Беспілотники українського виробництва можуть здатися безпечними, але вони можуть спричинити реальні руйнування, якщо вріжуться в щось на кшталт нафтового резервуара. Тому такі об'єкти мають бути захищені сіткою-рабицею", — розповів Вассерман "Ростовській газеті".

Нагадаємо, 3 травня пресслужба Володимира Путіна заявила, що українські дрони завдали удару по Кремлю — зокрема, по кремлівській резиденції Володимира Путіна в Сенатському палаці. Російські пропагандисти закликали у відповідь завдати масованих ударів по Україні, зокрема, знищити фізично Володимира Зеленського.

Водночас Інститут вивчення війни (ISW) передбачає, що Росія могла самостійно інсценувати атаку БпЛА на Кремль.

Президент Володимир Зеленський на спільній конференції з учасниками саміту країн Північної Європи заявив, що Україна не має відношення до атаки на кремлівську резиденцію Путіна.

"Ми це залишимо трибуналу", — сказав Президент.