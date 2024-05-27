Дрон ГУР впервые атаковал загоризонтную РЛС в России на расстоянии более 1800 км
Беспилотник Главного управления разведки Министерства обороны Украины в понедельник, 26 мая, атаковал радиолокационную станцию дальнего обнаружения целей "Воронеж М". Она расположена в городе Орск Оренбургской области РФ. То есть, на расстоянии около 2000 км.
Об этом сообщил источник "Украинской правды" в ГУР.
Атака БпЛА по Оренбургской области — детали
"Украинский беспилотник преодолел расстояние более 1800 километров до объекта противника, установив новый рекорд дальности поражения для дронов-камикадзе", — сказал источник.
На данный момент пследствия удара уточняются.
К слову, росСМИ сообщали, что под Орском "упал БпЛА", и целью беспилотника, "возможно, был военный объект".
Отметим, что ранее наиболее отдаленной целью, атакованной украинскими беспилотниками, был объект в городе Салават Республики Башкортостан РФ, который находится на 140 километров ближе к украинской границе по сравнению с Орском.
Что такое "Воронеж М"
Станция является частью семейства российских стационарных загоризонтных радиолокационных станций большой дальности. Они предназначены для обнаружения космических и аэродинамических объектов, в том числе баллистических и крылатых ракет. Эта РЛС работает в метровом диапазоне волн и имеет дальность обнаружения целей до 6000 км.
Напомним, ранее сообщалось о поражении дроном ГУР МО Украины другой радиолокационной станции этого семейства "Воронеж ДМ", расположенной в поселке Глубокий Краснодарского края. Она была атакована 23 мая, что вызвало пожар на территории объекта.
Также в Воронеже в ночь на 1 мая гремели сильные взрывы. Местный губернатор Александр Гусев заявлял об атаке беспилотных летательных аппаратов.
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