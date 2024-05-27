РЛС Воронеж ДМ, характеристики, задачи, атаки дронов на российские станции

Антенна РЛС "Воронеж-ДМ", ставшая объектом атаки дронов. Фото: росСМИ

Война уже регулярно затрагивает не только оккупированные Российской Федерацией регионы Украины, но и территорию страны-агрессора. 23 мая россияне заявили об атаке дронов на территорию воинской части возле города Армавира Краснодарского края. Что за секретный объект расположен на территории этой части и какую роль он играет в нынешней российско-украинской войне — читайте в сегодняшнем материале Новини.LIVE.

Атака на "Воронеж" под Армавиром

Атаки беспилотных летательных аппаратов на объекты на территории Российской Федерации стали уже обыденным делом. Как и успехи этих дронов при ударах по важным (иногда — стратегически важным) объектам как военного, так и экономического значения.

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23 мая российские СМИ сообщили об очередной атаке беспилотников на одну из воинских частей российской армии. Речь идет о территории воинской части №41003, она же – 818-й отдельный радиотехнический центр.

Этот центр расположен возле города Армавира Краснодарского края, в поселке Глубокий. Главным же объектом на территории этого центра является сверхгоризонтная радиолокационная станция раннего обнаружения "Воронеж-ДМ". Что же так важно в этом объекте, что он стал объектом интереса беспилотников?

Техника XXI века

Российская армия использует большое количество наработок советских времен — это и танки, и стратегические бомбардировщики, на протяжении полномасштабной войны дошедшие даже до техники 50-х годов прошлого столетия. Используют россияне и радиотехнические объекты, созданные еще во время Холодной войны, о которых мы упомянем ниже. Но радиолокационная станция "Воронеж-ДМ" — это в известной степени уникальный случай.

Ибо эта система (в которую входит целый ряд объектов метрового, дециметрового и сантиметрового диапазонов) создана не просто в постсоветское время, а уже в XXI веке, в путинской России. Конкретно – концерт РТИ Системы начал работу над системой радиолокационных станций Воронеж 2005 года, после того как Владимир Путин укрепил свою власть.

А с 2006 года эти станции начали свою работу – как сообщалось, для выполнения двух основных задач. Первое не имеет прямого отношения к военной отрасли — это контроль над космическим пространством. А вот второе – это предупреждение о возможном ракетном нападении со стороны вероятных врагов (на тот момент Североатлантический альянс уже снова стал восприниматься в Кремле враждебно).

Что такое система "Воронеж"

Система "Воронеж" состоит из целого ряда объектов в разных регионах Российской Федерации. Первой стала станция метрового диапазона "Воронеж-М", возведенная на севере РФ, в Ленинградской области —- вместо утраченной после распада СССР станции "Скрунда-1" в Латвии.

А вот второй стала как раз станция дециметрового диапазона "Воронеж-ДМ" в Краснодарском крае. Первый сегмент этой станции был введен в эксплуатацию в 2009 году, второй — перед самым началом российского вторжения, в 2013-м. Эта станция также стала компенсацией утраченных советских мощностей — заменив РЛС "Днепр", расположенную в Севастополе, и Габалинскую РЛС в Азербайджане.

Станция в поселке Глубокий работает на юго-юго-западном направлении, контролируя, в частности, воздушное пространство Южной Европы, вплоть до африканского побережья Средиземного моря. То есть и акватория самого Средиземного моря, где базируется Шестой флот военно-морских сил Соединенных Штатов Америки.

Атаки на российские РЛСки

После атаки дронов на территории воинской части, где расположены две дециметровые антенны системы "Воронеж-ДМ", начался пожар. Об убытках и погибших раненых российские медиа не сообщают, но, учитывая фиксирование самого факта пожара — антенны, по крайней мере, на некоторое время выведены из строя.

Это не первая атака беспилотников на радиолокационные объекты на территории Российской Федерации. Так, в апреле дроны долетели до территории Республики Мордовия и нанесли удар по загоризонтной радиолокационной станции 29Б6 "Контейнер". Этот объект, построенный еще во время Холодной войны, позволяет российской армии контролировать фактически всю территорию Украины, кроме небольшой полосы на востоке, у границы с РФ — откуда, очевидно, и прилетели беспилотники.

Тогда же дроны, по информации ОМП, одного из подразделений Службы безопасности Украины, нанесли удар по мобильным радиолокационным системам "Небо-У", которые оккупационная армия не рискнула завезти на территорию Украины и держала в Брянской области. Впрочем, это не помешало украинцам успешно обезвредить и эти РЛСки.

Россия под ядерной угрозой

Как видим, охота на российскую систему противоракетного предупреждения происходит совершенно системно. И охота эта успешная — доказательством чему резкая реакция на эти атаки кремлевского руководства. Причина здесь ясна — Россия, провоцируя Запад, боится возможного ядерного конфликта со странами НАТО.

Без этих радиотехнических систем, которые позволяют отслеживать запуск и полет ракет с ядерными боеголовками, российская армия фактически остается слепой. И совершенно очевидно проигрывает в ядерной войне — что будет означать катастрофические разрушения в ключевых городах РФ, по которым, очевидно, могут быть нанесены такие удары.

Поэтому, начав войну против Украины, на третий год полномасштабной агрессии Российская Федерация предстала перед серьезной проблемой, которая может обернуться для нее настоящей геополитической катастрофой. А механизмом успеха стали обычные боевые дроны, ранее не рассматривавшиеся как серьезное оружие в нынешней войне.