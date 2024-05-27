Запад поддерживает удары Украины по военным объектам России, — ISW

Дым поднимается в воздух в результате взрыва в Крыму. Иллюстративное фото: REUTERS

На Западе продолжается публичное обсуждение права Украины использовать предоставленное им оружие для ударов по военным объектам России. Это происходит на фоне попыток страны-агрессора убедить партнеров нашей страны продолжать добровольно наложенные ограничения и расколоть альянс НАТО.

Об этом говорится в сводке Института изучения войны утром 26 мая.

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Отмечается, что министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил в интервью The Guardian 25 мая, что Польша поддерживает право Украины наносить удары по военным объектам на территории России и что Запад должен прекратить постоянно ограничивать свою поддержку Украины.

Он подчеркнул, что Россия продолжает наносить удары по гражданской инфраструктуре в Украине и заявил, что Европа должна улучшить свою способность "играть в игру эскалации… заставляя Путина гадать".

В свою очередь, министр иностранных дел Италии Антонио Таяни считает, что Украина должна использовать только итальянское оружие на территории Украины, а канцлер Германии Олаф Шольц говорит, что "нет причин" снимать ограничения Запада на использование нашей страной западного оружия для нанесения ударов по России.

Между тем, глава постоянного представительства Украины в Парламентской ассамблее НАТО Егор Чернев намекнул, что Белый дом пересматривает свою политику ограничения возможности Украины наносить удары по объектам в России посредством оружия, предоставленного США, которое согласовывается с Нью-Йоркским соглашением.

Госсекретарь США Энтони Блинкен призывает президента США Джо Байдена снять эти ограничения.

В ISW же заявили, что западные ограничения на способность Украины наносить удары по военным объектам в России создали убежище в приграничной зоне с государством-террористкой, из которого российская авиация может наносить планирующие бомбовые и ракетные удары по украинским позициям и где российские силы и техника могут свободно собираться перед наступлением.

Сикорский, кроме того, говорит, что Россия может использовать тактическое ядерное оружие в Украине. На эти слова заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев даже пригрозил нанести удар по США.

"Российские официальные лица, скорее всего, продолжат требовать от Запада соблюдения произвольных "красных линий" относительно западной поддержки Украины перед российскими военными преступлениями и продолжающейся агрессией, особенно в то время, когда Запад продолжает обсуждать разрешение Украине использовать западное оружие для нанесения ударов" по целям в России", — говорится в материале Института изучения войны.

Напомним, ранее в ISW объяснили, почему оккупанты пошли в наступление ранее запланированной даты.

Также у россиян были амбициозные планы, предполагавшие окружение Харькова и удар на Купянск. В течение 72 часов с начала атаки россияне должны были продвинуться в село Борщев, угрожая областному центру обстрелами ствольной артиллерией.