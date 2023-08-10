Дрон-разведчик SpyGun, детали, характеристики, преимущества

Очередной дрон-разведчик украинского производства SpyGun. Фото: ГУР

За полтора года войны украинская промышленность открыла новые горизонты в производстве военной техники. Главным же продуктом стали беспилотные летательные аппараты, которых на рынке и фронте появилось такое разнообразие, что стоит говорить о серьезных дроновых перспективах Украины. Очередным образцом этой техники стал БПЛА SpyGun.

От теннисиста — Силам обороны

В начале августа бывший советник премьер-министра Украины (Алексей Гончарук) Юрий Голик презентовал очередной украинский дроновый проект. Беспилотник SpyGun "Шпигун" сам Голик назвал самолетом-разведчиком.

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Кто разработал и создал этот образец воздушной военной техники, конечно же, не сообщается. Известно только, что это украинские инженеры и проектировщики. А за этой инициативой, кроме Юрия Голика, стоит еще и известный украинский теннисист Сергей Стаховский, ныне военнослужащий Вооруженных сил Украины и воюющий против российских захватчиков.

Украинский дрон SpyGun

Фото: Facebook-страница Юрия Голика

Беспилотник SpyGun уже прошел стадию испытаний в тылу, и теперь он был передан на тестирование уже в боевых условиях. О работе с этим отечественным дроном заявило Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Разведка, но не только

Основной задачей для беспилотного летательного аппарата "Шпигун" является глубинная разведка. Для того чтобы успешно выполнять свои задачи, дрон использует современную систему радиоуправления. Особенностью этой системы является высокий уровень защиты от помех, позволяющий успешно бороться с враждебными системами радиоэлектронной борьбы. Что для работы за линией фронта, над территорией, контролируемой российскими войсками, критически важно.

Система дальней связи и управления БПЛА позволяет работать с аппаратом на расстоянии до 50 километров от места расположения наземной станции управления. Кроме того, система связи позволяет не только управлять дроном (хотя возможен и автоматический режим полета), но и получать данные телеметрии. Кроме того, возможна запись фото- и видеоинформации на сменный бортовой носитель.

Кроме глубинной разведки, новый украинский беспилотник готов и к другой не менее ответственной задаче — корректировке артиллерийского огня. Учитывая, что работа артиллерии в условиях контрнаступления Вооруженных сил Украины является одним из ключевых факторов успеха — "глаза" для артиллерийских подразделений приобретают особо важное значение.

Детали "Шпигуна"-невидимки

Беспилотник невелик по размеру, размах крыла всего 1,65 м. Кроме того, благодаря конструктивным особенностям — прозрачному корпусу, — он малозаметен в воздухе. Для дрона-разведчика этот фактор является решающим. Ведь рабочая высота полета SpyGun — всего 500-600 метров. Максимальная высота, на которую может подниматься украинский "Шпигун" — до 1500 метров.

Полностью укомплектованный разведывательный комплекс SpyGun состоит из наземной станции управления и двух беспилотных летательных аппаратов. Беспилотники могут развивать скорость до 90 км/ч, а время полета "Шпигуна" без посадки составляет 120-160 минут.

Для слежки за вражескими войсками используются два оптических прибора. Один — это курсовая онлайн-камера, другая — камера GoPro. Во время процесса корректировки для уточнения результатов артиллерийского или ракетного удара на камере обеспечена возможность 30-кратного зума.

Кроме дешевизны и малозаметности, еще одним важным преимуществом нового украинского разведывательного дрона есть особые аэродинамические качества. Так, отмечается, что SpyGun при необходимости может работать с выключенным двигателем, летая по принципу планера — и экономя при этом заряд аккумулятора.

Испытание украинского дрона SpyGun

Фото: Facebook-страница Юрия Голика

Россияне уже заинтересовались

Одним словом, очередная отечественная разработка в области дроностроения имеет все шансы стать одним из самых популярных беспилотников на фронте, так сказать, в "ближнем бою". Невысокая цена, современная аэродинамика, особенности конструкции — все это позволяет, во-первых, производить "Шпигуни" большими партиями, а во-вторых, активно и эффективно использовать для слежки за вражескими войсками и техникой.

Значения таких дронов, как SpyGun, быстро поняли и россияне — потому что новость о новом украинском беспилотнике оперативно появилась и на российских информационных ресурсах, вплоть до официального издания путинского режима, "Российской газеты". Этого стоило ожидать, потому что россияне чем дальше, тем чаще сетуют на то, что преимущества в воздухе, в разведывательной деятельности у них уже нет.

Следует ожидать активизации созданных ранее российским ГРУ шпионских сетей, которые будут пытаться получить информацию о новой украинской разработке. И — сообщения СБУ о задержании очередных российских шпионов.

Но это, как говорится, побочный эффект. Главное же, что SpyGun, вместе с другими отечественными дронами, о которых уже писали Новини.LIVE — "Сич" и Mini Shark — уже работает на театре военных действий. А разнообразие и потенциальная массовость украинских беспилотников позволяет ожидать серьезного преимущества в воздухе, что во время решающей фазы контрнаступления, к которой ВСУ уже вплотную приблизились, является критически важным.