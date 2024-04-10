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Дрони, снаряди і не тільки — Німеччина передасть новий пакет допомоги Україні

10 квітня 2024 13:44
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Дрони, снаряди і не тільки — Німеччина передасть новий пакет допомоги Україні
Всюдихід, який передасть Німеччина. Фото ілюстративне: Вікіпедія
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Німеччина оголосила про новий пакет військової допомоги для України у середу, 10 квітня. До нього, зокрема, увійдуть безпілотники, гвинтівки та снаряди.

Про це йдеться на сайті уряду Німеччини.

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Зокрема, до нового пакету допомоги увійдуть:

  • гусеничний всюдихід Warthog;
  • 2 машини розмінування WISENT 1;
  • 6 тисяч снарядів калібру 155 мм, мільйон набоїв для стрілецької зброї;
  • 16 розвідувальних БпЛА Vector,
  • 30-RQ-35 Heidrun, 30 комплектів засобів протидії БпЛА;
  • 11 мобільних систем розмінування;
  • 3 мінні трали;
  • 70 інфрачервоних камер;
  • 680 штурмових гвинтівок Haenel MK556, 120 гвинтівок Haenel CR308, 50 снайперських гвинтівок Haenel HLR338;
  • 5 тисяч детонаторів.

Нагадаємо, німецька оборонна компанія Rheinmetall передасть Україні ще 20 бойових броньованих машин піхоти Marder. Як відомо, таке доручення підприємство отримало від уряду Німеччини.

Також Німеччина приєднається до чеської ініціативи щодо постачання Україні снарядів.

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