Дроны, снаряды и не только — Германия передаст новый пакет помощи Украине
10 апреля 2024 13:44
Вездеход, который передаст Германия. Фото иллюстративное: Википедия
Германия объявила о новом пакете военной помощи для Украины в среду, 10 апреля. В него в частности войдут беспилотники, винтовки и снаряды.
Об этом идет речь на сайте правительства Германии.
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В частности, в новый пакет помощи войдут:
- гусеничный вездеход Warthog;
- 2 машины разминирования WISENT 1;
- 6 тысяч снарядов калибра 155 мм, миллион патронов для стрелкового оружия;
- 16 разведывательных БпЛА Vector,
- 30-RQ-35 Heidrun, 30 комплектов средств противодействия БпЛА;
- 11 мобильных систем разминирования;
- 3 минные тралы;
- 70 инфракрасных камер;
- 680 штурмовых винтовок Haenel MK556, 120 винтовок Haenel CR308, 50 снайперских винтовок Haenel HLR338;
- 5 тысяч детонаторов.
Напомним, немецкая оборонная компания Rheinmetall передаст Украине еще 20 боевых бронированных машин пехоты Marder. Как известно, такое поручение предприятие получило от правительства Германии.
Также Германия присоединится к чешской инициативе по поставке Украине снарядов.
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