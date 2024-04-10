Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Дроны, снаряды и не только — Германия передаст новый пакет помощи Украине arrow

Дроны, снаряды и не только — Германия передаст новый пакет помощи Украине

10 апреля 2024 13:44
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Дроны, снаряды и не только — Германия передаст новый пакет помощи Украине
Вездеход, который передаст Германия. Фото иллюстративное: Википедия
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Германия объявила о новом пакете военной помощи для Украины в среду, 10 апреля. В него в частности войдут беспилотники, винтовки и снаряды.

Об этом идет речь на сайте правительства Германии.

Читайте также:

Что передаст Германия

В частности, в новый пакет помощи войдут:

  • гусеничный вездеход Warthog;
  • 2 машины разминирования WISENT 1;
  • 6 тысяч снарядов калибра 155 мм, миллион патронов для стрелкового оружия;
  • 16 разведывательных БпЛА Vector,
  • 30-RQ-35 Heidrun, 30 комплектов средств противодействия БпЛА;
  • 11 мобильных систем разминирования;
  • 3 минные тралы;
  • 70 инфракрасных камер;
  • 680 штурмовых винтовок Haenel MK556, 120 винтовок Haenel CR308, 50 снайперских винтовок Haenel HLR338;
  • 5 тысяч детонаторов.

Напомним, немецкая оборонная компания Rheinmetall передаст Украине еще 20 боевых бронированных машин пехоты Marder. Как известно, такое поручение предприятие получило от правительства Германии.

Также Германия присоединится к чешской инициативе по поставке Украине снарядов.

Германия
война
военная помощь
Украина
война в Украине

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

13:28 Наталья Сумская рассказала о пророчестве, которое услышала в свое время ее мама

30 марта 2024

01:47 Где могут служить ограниченно пригодные с 1 апреля — полный перечень

9 апреля 2024

07:19 Экс-командир "Азова" прокомментировал бронирование от мобилизации для работников цирка

30 марта 2024

17:27 Нападение на работников ТЦК на Хмельнитчине — Жорин отреагировал на инцидент

3 апреля 2024

20:40 Простая ситуация, в которой многие ошибаются, — кто из водителей проедет первым

27 марта 2024

20:51 Можно ли игнорировать оставшуюся в дверях повестку — ответ юриста

30 марта 2024

18:40На Одесчине пограничники начали выдавать разрешения на проезд через Паланку

1 апреля 2024

07:21 Выезд женщин за границу — когда им могут отказать в пересечении границы

28 марта 2024

17:45 Как доехать на пробитом колесе до СТО, когда нет запаски — три способа

9 апреля 2024
Новость с видео

22:53 У украинцев требуют документы на улице — какие есть шесть законных оснований