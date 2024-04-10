Дроны, снаряды и не только — Германия передаст новый пакет помощи Украине

Вездеход, который передаст Германия. Фото иллюстративное: Википедия

Германия объявила о новом пакете военной помощи для Украины в среду, 10 апреля. В него в частности войдут беспилотники, винтовки и снаряды.

Об этом идет речь на сайте правительства Германии.

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В частности, в новый пакет помощи войдут:

гусеничный вездеход Warthog;

2 машины разминирования WISENT 1;

6 тысяч снарядов калибра 155 мм, миллион патронов для стрелкового оружия;

16 разведывательных БпЛА Vector,

30-RQ-35 Heidrun, 30 комплектов средств противодействия БпЛА;

11 мобильных систем разминирования;

3 минные тралы;

70 инфракрасных камер;

680 штурмовых винтовок Haenel MK556, 120 винтовок Haenel CR308, 50 снайперских винтовок Haenel HLR338;

5 тысяч детонаторов.

Напомним, немецкая оборонная компания Rheinmetall передаст Украине еще 20 боевых бронированных машин пехоты Marder. Как известно, такое поручение предприятие получило от правительства Германии.

Также Германия присоединится к чешской инициативе по поставке Украине снарядов.