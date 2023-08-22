"Дрони з клешнями": новий фейк від кадировця про війну в Україні

Найманець Рамзана Кадирова. Фото: росЗМІ

Найманець з Кадировського загону розповів про дрону, який, за чутками, використовують українські сили та який отримав назву "Баба Яга". За словами кадировця, військові ЗСУ нібито забирають за допомогою дронів поранених російських солдатів.

Про це повідомляє "Бутус Плюс" з посиланням на російські ЗМІ.

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Цей безпілотник, величиною приблизно як людина, нібито здатний перевозити кілька 82 мм і 120 мм хв. Особливість дрона полягає в тому, що він діє головним чином уночі через свій гучний двигун, який робить його вразливим вдень.

Бойовик Кадирова стверджує, що на дроні встановлено пристрій, що нагадує клешні, що дозволяє йому "захоплювати" поранених. Окупант також стверджує, що стандартні російські системи радіоелектронної боротьби не можуть протистояти цьому дрону, роблячи його стійким до більшості інтерференцій.

За словами найманця, для посилення захисту українські військові нібито додають до дрона елементи броні, що ускладнює його знищення звичайною вогнепальною зброєю чи гранатометами.

Повідомлення Бутус Плюс. Фото: скриншот

Нагадаємо, що в окупованій Михайлівці Запорізького регіону в процесі зйомок російського пропагандистського ролика за участю кадировського офіцера кадировці зчепилися з дагестанцями. Обидві сторони конфлікту відкрили вогонь зі зброї.