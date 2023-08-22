Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow "Дрони з клешнями": новий фейк від кадировця про війну в Україні arrow

"Дрони з клешнями": новий фейк від кадировця про війну в Україні

22 серпня 2023 16:50
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
"Дрони з клешнями": новий фейк від кадировця про війну в Україні
Найманець Рамзана Кадирова. Фото: росЗМІ
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Найманець з Кадировського загону розповів про дрону, який, за чутками, використовують українські сили та який отримав назву "Баба Яга". За словами кадировця, військові ЗСУ нібито забирають за допомогою дронів поранених російських солдатів.

Про це повідомляє "Бутус Плюс" з посиланням на російські ЗМІ.

Читайте також:

Що відомо про нове марення кадировців

Цей безпілотник, величиною приблизно як людина, нібито здатний перевозити кілька 82 мм і 120 мм хв. Особливість дрона полягає в тому, що він діє головним чином уночі через свій гучний двигун, який робить його вразливим вдень.

Бойовик Кадирова стверджує, що на дроні встановлено пристрій, що нагадує клешні, що дозволяє йому "захоплювати" поранених. Окупант також стверджує, що стандартні російські системи радіоелектронної боротьби не можуть протистояти цьому дрону, роблячи його стійким до більшості інтерференцій.

За словами найманця, для посилення захисту українські військові нібито додають до дрона елементи броні, що ускладнює його знищення звичайною вогнепальною зброєю чи гранатометами.

скріншот
Повідомлення Бутус Плюс. Фото: скриншот

Нагадаємо, що в окупованій Михайлівці Запорізького регіону в процесі зйомок російського пропагандистського ролика за участю кадировського офіцера кадировці зчепилися з дагестанцями. Обидві сторони конфлікту відкрили вогонь зі зброї.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Ексклюзив

06:53Воювати підуть всі чоловіки: у ВР назвали умову

06:10 Мінімальна зарплата в Україні суттєво зросте: відомо, коли й на скільки

Новина з фото

21:54 Через закритий повітряний простір України пролетів літак з туристами, — ЗМІ

Новина з фото

01:54Потужні вибухи в Київській області: удар ворожих БпЛА

Новина з фото

03:49У Житомирі вибухи: БпЛА дісталися міста

None

Головні новини України 21 серпня: базування F-16 та оборонні домовленості

19:15 Українцям хочуть по-новому вручати повістки: що зміниться

17:10 В МОН розповіли, чому хочуть судитися з вчителями

Оновлено

05:07Ракетний обстріл Хмельницької області триває: гучні вибухи

08:50 Бійка "Динамо" з "Арісом": з'явилося відео з найкращого ракурсу

09:07 Євро і долар різко подорожчали: курс 16 серпня

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз