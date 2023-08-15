Генштаб сообщил подробности перестрелки кадыровцев и дагестанцев в Запорожской области

Кадыровцы устроили перестрелку. Фото: google

В оккупированной Михайловке Запорожского региона в процессе съемок российского пропагандистского ролика с участием кадыровского офицера, кадыровцы сцепились с дагестанцами. Обе стороны конфликта открыли огонь из оружия.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Читайте также:

Подробности перестрелки кадыровцев с дагестанцами

Сообщается, что сначала возникла словесная перепалка между представителями Кадырова и дагестанскими бойцами. Вскоре обе стороны начали активно стрелять. Одному из оккупантов были нанесены смертельные травмы, что спровоцировало масштабное военное столкновение с применением гранатометов, ручных гранат и стрелкового вооружения. После жестоких боев дагестанская сторона оказалась успешнее.

"Всего было зарегистрировано свыше 20 погибших и 40 раненых. Командира кадыровского подразделения наказали отправкой на передовые позиции", — говорится в сообщении.

Напомним, что ВСУ значительно продвинулись в западной части Запорожской области и попали на северную окраину населенного пункта Работино. В результате чего армия РФ вынуждена переместить свои войска в этом районе, поэтому их защита, вероятно, станет слабее.

Также мы сообщали, что один российский офицер сбежал в Литву. Он нелегально пересек границу и попросил о политическом убежище. Военнослужащий проходил службу в воинской части 59313-39 — это Объединенное стратегическое командование Восточного военного округа. В обычное время эта часть дислоцируется в поселке Тейсин Хабаровского края.