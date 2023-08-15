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Генштаб сообщил подробности перестрелки кадыровцев и дагестанцев в Запорожской области

15 августа 2023 08:47
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Генштаб сообщил подробности перестрелки кадыровцев и дагестанцев в Запорожской области
Кадыровцы устроили перестрелку. Фото: google
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В оккупированной Михайловке Запорожского региона в процессе съемок российского пропагандистского ролика с участием кадыровского офицера, кадыровцы сцепились с дагестанцами. Обе стороны конфликта открыли огонь из оружия.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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Сообщается, что сначала возникла словесная перепалка между представителями Кадырова и дагестанскими бойцами. Вскоре обе стороны начали активно стрелять. Одному из оккупантов были нанесены смертельные травмы, что спровоцировало масштабное военное столкновение с применением гранатометов, ручных гранат и стрелкового вооружения. После жестоких боев дагестанская сторона оказалась успешнее. 

"Всего было зарегистрировано свыше 20 погибших и 40 раненых. Командира кадыровского подразделения наказали отправкой на передовые позиции", — говорится в сообщении.

Напомним, что ВСУ значительно продвинулись в западной части Запорожской области и попали на северную окраину населенного пункта Работино. В результате чего армия РФ вынуждена переместить свои войска в этом районе, поэтому их защита, вероятно, станет слабее.

Также мы сообщали, что один российский офицер сбежал в Литву. Он нелегально пересек границу и попросил о политическом убежище. Военнослужащий проходил службу в воинской части 59313-39 — это Объединенное стратегическое командование Восточного военного округа. В обычное время эта часть дислоцируется в поселке Тейсин Хабаровского края.

 

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