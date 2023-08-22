"Дроны с клешнями": новый фейк от кадыровца про войну в Украине

Наемник Рамзана Кадырова. Фото: росСМИ

Наемник из Кадыровского отряда рассказал о дроне, который, по слухам, используют украинские силы и который получил название "Баба Яга". По словам кадыровца, военные ВСУ якобы забирают с помощью дронов раненых российских солдат.

Об этом сообщает "Бутусов Плюс" со ссылкой на российские СМИ.

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Этот беспилотник, величиной приблизительно как человек, якобы способен перевозить несколько 82-мм и 120-мм мин. Особенность дрона заключается в том, что он действует главным образом ночью из-за своего громкого двигателя, который делает его уязвимым днем.

Боевик Кадырова утверждает, что на дроне установлено устройство, напоминающее клешни, что позволяет ему "захватывать" раненых. Оккупант также утверждает, что стандартные российские системы радиоэлектронной борьбы не могут противостоять этому дрону, делая его устойчивым к большинству интерференций.

По словам наемника, для усиления защиты украинские военные якобы добавляют к дрону элементы брони, что затрудняет его уничтожение обычным огнестрельным оружием или гранатометами.

Сообщение Бутусов Плюс. Фото: скриншот

Напомним, что в оккупированной Михайловке Запорожского региона в процессе съемок российского пропагандистского ролика с участием кадыровского офицера, кадыровцы сцепились с дагестанцами. Обе стороны конфликта открыли огонь из оружия.