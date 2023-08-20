В Мариуполе "кадыровцы" напали на россиян: раздавались выстрелы

Конфликт между оккупантами. Фото: t.me/andriyshTime

Вчера, 19 августа, во временно оккупированном Мариуполе "кадыровцы" напали на россиян. В городе раздавались выстрелы.

Об этом рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

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Конфликт между оккупантами

По словам Андрющенко, в районе "Кирова" собралась группа автомобилей с "кадыровцами" и россиянами. Он подчеркнул, что все были военными. На месте происшествия раздавались выстрелы и крики.

"Россияне, которые "русские", вызвали специальное подразделение, чтобы сдержать конфликт. Но что-то идет не так (ну точнее так, но не по российским планам)", — рассказал Андрющенко.

Конфликт между оккупантами. Фото: t.me/andriyshTime

Конфликт между оккупантами. Фото: t.me/andriyshTime

Чем все закончилось

Ссора между оккупантами продолжалась до 22:00. По словам Андрющенко, на место происшествия приехало много "кадыровцев" и россиян.

Он рассказал, что после того, как раздались выстрелы, два автомобиля скорой помощи кого-то забрали. К тому же на крышах заметили снайперов. После 22:00 оккупанты пришли к какому-то согласию и разъехались.

"Причина скандала стала известна. Военная комендатура остановила авто чеченца, набитое оружием без документов. И понеслось", — добавил Андрющенко.

Пост Андрющенко. Фото: скриншот

Напомним, советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко подчеркнул, что после освобождения от российских оккупантов Мариуполь нужно будет отстраивать "с нуля". Россия под видом "восстановления" продолжает лишь разрушать город.

Также мы писали, что во временно оккупированном Мариуполе россияне приступили к новой волне жестоких зачисток и проверок. После таких действий люди просто исчезают.