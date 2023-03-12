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Друга армія світу не справляється: на Луганщині війська рф змушені використовувати застарілу техніку

12 березня 2023 14:53
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Російські окупанти
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Російські військові на Кремінському напрямку зіткнулися зі значними втратами військової техніки й у зв'язку з цим вирішили повернутися до використання старих танків.

Про це повідомив голова Луганської обласної адміністрації Сергій Гайдай.

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Втрати росіян

За словами Гайдая, росіяни мали значні запаси техніки та боєкомплектів у цьому районі, проте українські війська потроху знищують ворожі резерви при наступах. Це відбувається у напрямах Сватово-Куп'янськ, Кремінна, Лимана та Білогорівки, але ситуація залишається стабільною.

Гайдай також повідомив, що росіяни після того, як українські захисники знищили деяку кількість їхніх новітніх танків Т-90 на Кремінському напрямку, повертаються до використання старих Т-72. Він зазначив, що це відбувається через недостатню ефективність нових танків при боротьбі з українською технікою.

Попри постійні спроби російських військ продавити українську оборону, ситуація на Кремінському напрямі залишається стабільною. Українські захисники продовжують знищувати ворожу техніку та чинити опір російським військам.

Нагадаємо, що в Борівському та Сиротиному Луганської області понад чотириста домоволодінь вже виявилися підтоплені ґрунтовими водами. Місцеві жителі повідомили про надзвичайну ситуацію ще в лютому, але влада не вжила необхідних заходів. Екосистема навколо населених пунктів значно постраждала внаслідок війни, що спричинило руйнування гектарів лісів.

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