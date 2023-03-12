Вторая армия мира не справляется: на Луганщине войска рф вынуждены использовать устаревшую технику

Российские оккупанты

Российские военные на Кременском направлении столкнулись со значительными потерями военной техники и, в связи с этим, приняли решение вернуться к использованию старых танков.

Об этом сообщил глава Луганской областной администрации Сергей Гайдай.

Потери россиян

По словам Гайдая, у россиян были значительные запасы техники и боекомплектов в этом районе, однако украинские войска понемногу уничтожают вражеские резервы при наступлениях. Это происходит в направлениях Сватово-Купянск, Кременная, Лимана и Белогоровки, но ситуация остается стабильной.

Гайдай также сообщил, что россияне, после того как украинские защитники уничтожили некоторое количество их новейших танков Т-90 на Кременском направлении, возвращаются к использованию старых Т-72. Он отметил, что это происходит из-за недостаточной эффективности более новых танков при борьбе с украинской техникой.

Несмотря на постоянные попытки российских войск продавить украинскую оборону, ситуация на Кременском направлении остается стабильной. Украинские защитники продолжают уничтожать вражескую технику и оказывать сопротивление российским войскам.

Напомним, что в Боровском и Сиротиноме Луганской области более четырехсот домовладений уже оказались подтоплены грунтовыми водами. Местные жители сообщили о необычайной ситуации еще в феврале, но власти не приняли необходимых мер. Экосистема вокруг населенных пунктов значительно пострадала в результате войны, что привело к разрушению гектаров лесов.