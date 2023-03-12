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В Луганской области из-за экологической катастрофы грунтовые воды топят сотни домов, — ОВА

12 марта 2023 10:01
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Дома в Луганской области
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В Боровском и Сиротиноме Луганской области более четырехсот домовладений уже оказались подтоплены грунтовыми водами. Местные жители сообщили о необычайной ситуации еще в феврале, но власти не приняли необходимых мер. Экосистема вокруг населенных пунктов значительно пострадала в результате войны, что привело к разрушению гектаров лесов.

Об этом сообщает Луганская областная военная администрация.

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Подтопление домов

В сообщении говорится, что уровень воды в реках и озерах стал выше обычного, вызвав крупномасштабные наводнения. Люди были вынуждены самостоятельно защищать свои дома от разрушения, пока власти не проявили заинтересованность в проблеме только в середине марта.

Однако, оккупанты пообещали взять на себя ответственность и попытаться помочь. Пока неизвестно, каким будет срок реагирования на данную ситуацию.

Примечательно, что эта ситуация является последствием серьезных экологических изменений, происходящих на территории из-за войны. Власти должны принимать более ответственный подход к сохранению экосистемы, чтобы предотвратить подобные катастрофы в будущем. 

Напомним, что ситуация на фронте в Луганской области остается напряженной. На Кременском и Белогоровском направлениях враг активно наступает, используя до 10-12 единиц тяжелой техники одновременно. Это создает серьезные проблемы для украинских сил, но на Сватовском направлении ситуация более стабильная, так как вражеские наступления здесь менее массированные.

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