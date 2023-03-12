В Луганской области из-за экологической катастрофы грунтовые воды топят сотни домов, — ОВА
В Боровском и Сиротиноме Луганской области более четырехсот домовладений уже оказались подтоплены грунтовыми водами. Местные жители сообщили о необычайной ситуации еще в феврале, но власти не приняли необходимых мер. Экосистема вокруг населенных пунктов значительно пострадала в результате войны, что привело к разрушению гектаров лесов.
Об этом сообщает Луганская областная военная администрация.
-
Есть ли в Украине Patriot - армия РФ искала ее во время последней ракетной атаки
-
Жителям Киевской области советуют плотно закрыть окна дома: что угрожает
-
Оккупанты снова обстреляли Херсонскую область, есть погибшие и раненые
-
Россия несет колоссальные потери в Украине, однако москвы это не касается, — британская разведка
-
Тарифы на воду и водоотведение в Одессе могут вырасти
-
Группа Вагнера вербует мелитопольцев на штурм Бахмута: детали
-
В россии произошло масштабное ДТП: есть много погибших
-
Враг спрятал корабли, но ракетная угроза остается
-
В "ЛНР" женщины бунтуют из-за массовой мобилизации мужчин
-
Сколько российских офицеров погибли во время вторжения в Украину: перечень
Подтопление домов
В сообщении говорится, что уровень воды в реках и озерах стал выше обычного, вызвав крупномасштабные наводнения. Люди были вынуждены самостоятельно защищать свои дома от разрушения, пока власти не проявили заинтересованность в проблеме только в середине марта.
Однако, оккупанты пообещали взять на себя ответственность и попытаться помочь. Пока неизвестно, каким будет срок реагирования на данную ситуацию.
Примечательно, что эта ситуация является последствием серьезных экологических изменений, происходящих на территории из-за войны. Власти должны принимать более ответственный подход к сохранению экосистемы, чтобы предотвратить подобные катастрофы в будущем.
Напомним, что ситуация на фронте в Луганской области остается напряженной. На Кременском и Белогоровском направлениях враг активно наступает, используя до 10-12 единиц тяжелой техники одновременно. Это создает серьезные проблемы для украинских сил, но на Сватовском направлении ситуация более стабильная, так как вражеские наступления здесь менее массированные.