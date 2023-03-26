Друга група українських артилеристів завершує навчання у Британії

Українські військові на навчаннях в Британії

Друга група українських артилеристів завершує навчання на 155-мм САУ AS90 у Великій Британії. Понад 1000 британських військовослужбовців беруть участь у реалізації цієї програми.

Про це повідомила пресслужба Міноборони України.

Навчання українських військових

"Навчання на AS90 відбувається в спеціалізованому закладі під контролем Королівської школи артилерії та проводиться офіцерами та солдатами Королівського артилерійського полку", — йдеться у повідомленні.

Велика Британія стала першою країною, яка пожертвувала Україні західні основні бойові танки, подарувавши ескадрон танків Challenger 2 з броньованими евакуаційно-ремонтними машинами, а також батарею з восьми гармат AS90 у "високій готовності" та ще дві батареї у "різному ступені готовності".

Що відомо про AS90

AS90 — це гнучка, високоточна сучасна артилерійська система, яка забезпечує броньований захист свого екіпажу, одночасно дозволяючи йому вражати цілі на великій відстані.

Нагадаємо, нещодавно Данія заявила, що навчатиме українських військових розмінуванню на суші та на морі, а також икористанню артилерійських установок CAESAR.

Країна тепер має нову мету — до кінця цього року підготувати до ЄС 30 тисяч військових ЗСУ.

Фото: Crown Copyright Photographer Corporal Rob Kane