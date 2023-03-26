Вторая группа украинских артиллеристов завершает обучение в Британии
Вторая группа украинских артиллеристов завершает обучение на 155-мм САУ AS90 в Великобритании. Более 1000 британских военнослужащих участвуют в реализации этой программы.
Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Украины.
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Обучение украинских военных
"Обучение на AS90 проходит в специализированном заведении под контролем Королевской школы артиллерии и проводится офицерами и солдатами Королевского артиллерийского полка", — говорится в сообщении.
Великобритания стала первой страной, пожертвовавшей Украине западные основные боевые танки, подарив эскадрон танков Challenger 2 с бронированными эвакуационно-ремонтными машинами, а также батарею из восьми орудий AS90 в "высокой готовности" и две батареи в "разной степени готовности".
Что известно о AS90
AS90 — это гибкая, высокоточная современная артиллерийская система, которая обеспечивает бронированную защиту своего экипажа, одновременно позволяя ему поражать цели на большом расстоянии.
Напомним, недавно Дания заявила, что будет обучать украинским военным разминированию на суше и на море, а также использованию артиллерийских установок CAESAR.
У страны теперь есть новая цель — до конца этого года подготовить для ЕС 30 тысяч военных ВСУ.
Фото: Crown Copyright Photographer Corporal Rob Kane