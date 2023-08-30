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Дружина окупанта налякана успіхами ЗСУ та ураженням Кримського мосту, — перехоплення ГУР

30 серпня 2023 19:14
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Дружина окупанта налякана успіхами ЗСУ та ураженням Кримського мосту, — перехоплення ГУР
Російські окупанти. Фото: росЗМІ
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Дружина російського окупанта у телефонній розмові обговорила успіхи ЗСУ на фронті. Вона, зокрема, була налякана звільненням Роботине на Запоріжжі та ураженням Кримського мосту. 

Перехоплену розмову оприлюднило ГУР.

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Перехоплена розмова

— Ало. Привіт, ну що, розповідай. 

— Так куди хоч приблизно, там, де на Роботине, воюють якби. Запоріжжя то далеко від лінії від самої Запорізької області. 

— Так вони прориваються, і так намагаються на 500 метрів буває вглибину наших ідуть. І на Херсон вони зараз готують теж там. В них же 24 День України, вони хочуть вилупитись там, що до кінця серпня. 

— Так, Херсонський напрямок вони не залишають спроби, вони міст все бомблять Кримський і Херсон там зараз буде ще теж. Херсон і Запоріжжя. 

— Оце от дві гарячих точки. Херсон там так. 

— Так, та дідько, слухай, так-то звісно тепер небезпечно. На чому поїдете? 

— А, на КАМАЗі. 

— Ну прикриття то буде якесь? Всю ніч попереду будуть з автоматами всі.

— Ну там все одно ж артилерія — оце от все буде. Ви то просто будете? Яка ви?

— Я зрозуміла, ви то все одно хоч будете не на "передку"?

— Ти хоч фотки не залишай, фотки, телефон. Ти найбільш таке бери цінне тобі, а там вже костюм запасний. А, так, там мережі не буде, напевно, так?

— Ало, мережа то буде, не буде, що кажуть? Мережа то буде\не буде? Зрозуміло. 

— Оля мені сьогодні пише:" В Івана, мій написав півдругої ночі, що все, вони поїхали, мережі не буде". Що сталось? "Я писати нічого не буду поки нічого не знаю, хай сам розповідає". Я напишу, я теж нічого не знаю. 

— Чого паніку то підіймати, тим більше він їй не каже, де, куди, чого, от. Я то вчора лягла, все "проштодувала", думаю, от Херсон там у них тонке місце, там в них. І пишу Льошці, скинула, що туди підтягують техніку, ну я кажу, там 24 серпня, там гарячий день буде, там же День України, вони все одно це будуть. 

Нагадаємо, російський окупант із Бахмутського напрямку поскаржився на значні втрати, дефіцит зброї та боєприпасів в окремих підрозділах армії РФ. Він також розповів про відкриття кримінального провадження на командира однієї з бригад РОВ.

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