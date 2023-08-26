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"Людей не осталось почти": окупант скиглить через значні втрати РФ

26 серпня 2023 19:08
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
"Людей не осталось почти": окупант скиглить через значні втрати РФ
Російський окупант. Фото: росЗМІ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Російський окупант із Бахмутського напрямку поскаржився на значні втрати, дефіцит зброї та боєприпасів в окремих підрозділах армії РФ. Він також розповів про відкриття кримінального провадження на командира однієї з бригад РОВ.

Чергове перехоплення росіян опублікувало Головне управління розвідки Міноборони України.

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Що говорив окупант:

— Привіт, Валерчику. Щось ледве додзвонився. А ясно. Я зрозумів. Та нічого, нормально. Ні, взагалі нічого не чути. Загалом не знаю. У нас взагалі ніхто нічого не каже. Не розповідає нічого, каже: "У нас у підрозділі людей не залишилося майже". Людей майже не лишилося у нас, каже.

— Ну так, взагалі каже в базі нас, зрозумів, повикоїлося. Зрозуміло. Ну ви там за Верхньоторецьким, так? А я знаю, я чую по рації не рівний голос. Чого? Нуль зброї?

— Так, вирушили без зброї. Як, що, не зрозумів? Ох*їти.

— Та не знаю, кажуть, що цей, судять. Порушили кримінальну справу на цього командира бригади. Так, втрати великі. Втрати великі, коротше, багато 300-х, багато 200-х, коротше.

— Коротше його Жора там, через військову прокуратуру, коротше там. Люди робітники, люди одні всі робітники, люди бл* з підприємств взагалі. Підкинули, так. Так що... давай.

Нагадаємо, на території тимчасово окупованого Криму російські війська із тривогою відзначають нову висадку українських десантників у західній області півострова поряд із озером Донузлав. Згідно з радіоповідомленнями, перехопленими українською військовою розвідкою, інцидент стався біля поселення Новоозерне.

Також ми писали, що ГУР перехопило чергову розмову окупанта, який розповідає про відсутність боєприпасів на фронті. Він чекає на відпустку, щоб назад уже не повернутися.

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