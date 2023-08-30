Жена оккупанта напугана успехами ВСУ и поражением Крымского моста, — перехват ГУР

Российские оккупанты. Фото: росСМИ

Жена российского оккупанта в телефонном разговоре обсудила успехи ВСУ на фронте. Она, в частности, была испугана освобождением Роботино на Запорожье и поражением Крымского моста.

Перехваченный разговор обнародовал ГУР.

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Перехваченный разговор

— Алло. Привет, ну че, рассказывай.

— Так куда хоть примерно, там, где на Роботино, воюют. Запорожье это далеко от линии от самой Запорожской области.

— Да они прорываются, и так пытаются на 500 метров бывает вглубь наших уходят. И в Херсон они сейчас готовят тоже там. У них же 24 День Украины, они хотят вылупиться там, что до конца августа.

— Да, Херсонское направление они не оставляют попытки, они мост все бомбят Крымское и Херсон там сейчас будет тоже. Херсон и Запорожье.

— Вот две горячие точки. Херсон там да.

— Да, блин, слушай, так-то, конечно, теперь опасно. На чем уедете?

— А, на КАМАЗе.

— Ну прикрытие это будет какое-нибудь? Всю ночь впереди будут с автоматами все.

— Ну там все равно артиллерия — вот все будет. Вы просто будете? Какая вы?

— Я поняла, вы все равно хоть будете не на "передке"?

— Ты хоть фотки не оставляй, фотки, телефон. Ты самое такое дорогое тебе бери, а там уж костюм запасной. А, да, там сети не будет, наверное, да?

— Ало, сеть будет, не будет, что говорят? Сеть то будет\не будет? Ясно.

— Оля мне сегодня пишет: "У Ивана, мой написал в пол второго ночи, что все, они уехали, сети не будет". Что случилось? "Я писать ничего не буду, пока ничего не знаю, пусть сам рассказывает". Я напишу, тоже ничего не знаю.

— Чего панику поднимать, тем более он ей не говорит, где, куда, чего, вот. Я то вчера легла, все "проштудировала", думаю, вот Херсон там у них тонкое место, там у них. И пишу Лешке, скинула, что туда подтягивают технику, ну я говорю, там 24 августа, там горячий день будет, там же День Украины, они все равно это будут.

Напомним, российский оккупант из Бахмутского направления пожаловался на значительные потери, дефицит оружия и боеприпасов в отдельных подразделениях армии РФ. Он также рассказал об открытии уголовного производства против командира одной из бригад РОВ.