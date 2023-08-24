"Зібралися списом і палицею воювати?": окупант скаржиться на відсутність зброї

Російські окупанти. Фото: Reuters

ГУР перехопило чергову розмову окупанта, який розповідає про відсутність боєприпасів на фронті. Він чекає на відпустку, аби назад вже не повернутися.

Відповідне перехоплення опублікувала пресслужба української розвідки.

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Перехоплена розмова

— Та з таким ставленням, бл*дь, нах*р треба?

— Так, звісно, йдуть нах*й... наступ, який, нах*й, наступ? У вас озброєнь немає! Який, нах*й, наступ може бути?

— Угу.

— Що зібралися списом і палицею, нах*й, воювати чи що, бл*дь?

— Ага.

— Сидіть, рот закрийте свій, нах*й. Автоматів то немає, *бать, що на полі бою під...відбереш, нах*й, і воюєш, нах*й.

— Нормально, так?

— Так, так...

— "Так у нас таке озброєння", ага.

— Яке, нах*й, озброєння?

- Ясно.

— Ніх*я в них немає.

— Як би звалити, бл*дь, хоч би відпустили б, щоб назад уже не їхав.

— Так... ну, рапорти написали, *бать, чекаємо як підпишуть.

— Ну, тут самі тупанули, треба було не їздити з цими повістками, бл*дь. Зараз, бачиш, усі гасяться-то, не хочуть отримувати, бл*дь, трохи розумніші.

— Все одно отримають, яка різниця? Х*лі ти загасишся?

— Я теж так думаю, що не відмажешся.

— Зараз-то з поліції приїдуть і заберуть, і все.

— Ну. З однією дівчиною розмовляла вона, у неї два пацани, ну дві дитини, вона каже: "Я вже їм довідки малюю, щоб, нах*р, в армію не взяли".

— Ні... я просто х*й поїду та й усе, нехай у прокуратуру пишуть...

— Ну, а пацани... багато, які не повертаються?

— Дох*я, у нас узагалі ось Іллюха 4 місяці, 4-й місяць пішов.

— Не повертається?

— Ні.

— Вдома сидять, ніхто навіть не дзвонить.

— Так ти теж виїдь.

— Взагалі пох*й, ну, дадуть мені умовний термін... У мене немає ні приводів, ніх*я, нехай ідуть нах*й.

— Ну, дивись сам.

- Всю правду розповім, *бать, як тут воюють, *бать. З патронів тут ніх*я немає. Військові бл*дь.

— Угу.

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