"Зібралися списом і палицею воювати?": окупант скаржиться на відсутність зброї
ГУР перехопило чергову розмову окупанта, який розповідає про відсутність боєприпасів на фронті. Він чекає на відпустку, аби назад вже не повернутися.
Відповідне перехоплення опублікувала пресслужба української розвідки.
Перехоплена розмова
— Та з таким ставленням, бл*дь, нах*р треба?
— Так, звісно, йдуть нах*й... наступ, який, нах*й, наступ? У вас озброєнь немає! Який, нах*й, наступ може бути?
— Угу.
— Що зібралися списом і палицею, нах*й, воювати чи що, бл*дь?
— Ага.
— Сидіть, рот закрийте свій, нах*й. Автоматів то немає, *бать, що на полі бою під...відбереш, нах*й, і воюєш, нах*й.
— Нормально, так?
— Так, так...
— "Так у нас таке озброєння", ага.
— Яке, нах*й, озброєння?
- Ясно.
— Ніх*я в них немає.
— Як би звалити, бл*дь, хоч би відпустили б, щоб назад уже не їхав.
— Так... ну, рапорти написали, *бать, чекаємо як підпишуть.
— Ну, тут самі тупанули, треба було не їздити з цими повістками, бл*дь. Зараз, бачиш, усі гасяться-то, не хочуть отримувати, бл*дь, трохи розумніші.
— Все одно отримають, яка різниця? Х*лі ти загасишся?
— Я теж так думаю, що не відмажешся.
— Зараз-то з поліції приїдуть і заберуть, і все.
— Ну. З однією дівчиною розмовляла вона, у неї два пацани, ну дві дитини, вона каже: "Я вже їм довідки малюю, щоб, нах*р, в армію не взяли".
— Ні... я просто х*й поїду та й усе, нехай у прокуратуру пишуть...
— Ну, а пацани... багато, які не повертаються?
— Дох*я, у нас узагалі ось Іллюха 4 місяці, 4-й місяць пішов.
— Не повертається?
— Ні.
— Вдома сидять, ніхто навіть не дзвонить.
— Так ти теж виїдь.
— Взагалі пох*й, ну, дадуть мені умовний термін... У мене немає ні приводів, ніх*я, нехай ідуть нах*й.
— Ну, дивись сам.
- Всю правду розповім, *бать, як тут воюють, *бать. З патронів тут ніх*я немає. Військові бл*дь.
— Угу.
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