Дружинам загиблих окупантів влаштували турне по окупованих територіях України — що замислив Кремль
Росія організувала турне дружин загиблих загарбників по тимчасово окупованих територіях України. Таким чином ворог намагається спонукати місцеве населення перейти на його бік і воювати проти власної Батьківщини.
Про це повідомили у Центрі національного спротиву у п'ятницю, 19 квітня.
Російські вдовиці агітують за війну
"Росія — країна в якій переміг сюрреалізм, саме цим можна пояснити пропагандиські заходи в межах яких на тимчасово окуповані території прибули вдови російських загарбників", — розповіли у ЦНС.
Поїздку організував так званий фонд "Защитников отечества". В рамках цієї акції жінки, чиї чоловіки загинули в боях проти захисників України, їздять в захоплену частину України та агітують місцевих мешканців наслідувати приклад їхніх чоловіків.
У Кремлі розраховують, що місцеві мешканці під впливом історій російських вдів самі мають стати до лав армії загарбників.
"Проте цього не відбувається й цей карнавал не справляє враження на масовку, яку організовують окупаційні адміністрації", — зазначили у ЦНС.
В ЦНС також закликали місцевих мешканців і надалі інформувати Сили оборони про місця дислокації окупаційних військ.
Раніше ми повідомляли, що у тимчасово окупованому Луганську ліквідували командира 59-ї бригади сухопутних військ Росії, полковника Центрального військового округу Павла Кропотова. Це сталося внаслідок вибухів 13 квітня.
Нагадаємо, вночі 19 квітня в Україні оголошували масштабну повітряну тривогу через ракетну небезпеку. Вранці вибухи лунали в Дніпрі та області, там працювала ППО.
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