Повітряна тривога в Україні вночі 19 квітня

В Україні масштабна повітряна тривога — загроза ударів ракетами та БПЛА
Повітряна тривога вночі, 19 квітня, шириться Україною. "Почервоніли" всі регіони. У Повітряних силах попереджають про загрозу ракетних ударів.
Про напрямки руху ворожих ракет інформує телеграм-канал Повітряних сил ЗСУ.
Повітряна тривога в Україні 19 квітня
Станом на 04:51 карта повітряних тривог має такий вигляд.
Українські військові повідомляють про рух російських ракет у напрямку Черкаської та Полтавської областей.
Станом на 04:56 — ракета літить у бік Дніпра.
Станом на 04:58 — ракети летять на міста Кременчук та Миргород.
Станом на 04:59 — загроза ракетного удару в Одесі.
Станом на 05:03 повітряна тривога охопила всі області України.
Станом на 05:10 — у небі над Полтавщиною та Харківщиною ударні дрони, летять у бік Дніпропетровської області.
Станом на 05:13 — ворожа ракета рухається у бік Затоки Одеської області.
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Нагадаємо, вночі 19 квітня Росія вивела у Чорне море два ракетоносія із загальним боєзапасом у 16 ракет. Військово-морські сили України попередили про небезпеку. Також вночі 19 квітня моніторингові телеграм-канали повідомляли про зліт у Росії групи бомбардувальників Ту-95.
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