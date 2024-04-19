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В Україні масштабна повітряна тривога — загроза ударів ракетами та БПЛА

19 квітня 2024 05:14
оновлено: 05:15
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена
Повітряна тривога в Україні вночі 19 квітня
Фото ілюстративне
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена

Повітряна тривога вночі, 19 квітня, шириться Україною. "Почервоніли" всі регіони. У Повітряних силах попереджають про загрозу ракетних ударів. 

Про напрямки руху ворожих ракет інформує телеграм-канал Повітряних сил ЗСУ.

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Повітряна тривога в Україні 19 квітня

Станом на 04:51 карта повітряних тривог має такий вигляд.

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Карта повітряних тривог в Україні. Фото: alerts.in.ua

Українські військові повідомляють про рух російських ракет у напрямку Черкаської та Полтавської областей.

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Скриншот з Telegram/Повітряні Сили ЗС України

Станом на 04:56 — ракета літить у бік Дніпра.

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Скриншот з Telegram/Повітряні Сили ЗС України

Станом на 04:58 — ракети летять на міста Кременчук та Миргород.

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Скриншот з Telegram/Повітряні Сили ЗС України

Станом на 04:59 — загроза ракетного удару в Одесі.

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Скриншот з Telegram/Повітряні Сили ЗС України

Станом на 05:03 повітряна тривога охопила всі області України.

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Карта повітряних тривог в Україні. Фото: alerts.in.ua

Станом на 05:10 — у небі над Полтавщиною та Харківщиною ударні дрони, летять у бік Дніпропетровської області.

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Скриншот з Telegram/Повітряні Сили ЗС України

Станом на 05:13 — ворожа ракета рухається у бік Затоки Одеської області.

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Скриншот з Telegram/Повітряні Сили ЗС України

Новина доповнюється.

Нагадаємо, вночі 19 квітня Росія вивела у Чорне море два ракетоносія із загальним боєзапасом у 16 ракет. Військово-морські сили України попередили про небезпеку. Також вночі 19 квітня моніторингові телеграм-канали повідомляли про зліт у Росії групи бомбардувальників Ту-95.

повітряна тривога
війна

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