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Женам погибших оккупантов устроили турне по оккупированным территориям Украины — что задумал Кремль

19 апреля 2024 18:25
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Женам погибших оккупантов устроили турне по оккупированным территориям Украины — что задумал Кремль
Жены погибших российских оккупантов. Фото: Радио ТРЭК
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Россия организовала турне дружин погибших захватчиков по временно оккупированным территориям Украины. Таким образом, враг пытается побуждать местное население перейти на его сторону и воевать против собственной Родины.

Об этом сообщили в Центре национального сопротивления в пятницу, 19 апреля.

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"Россия — страна, в которой победил сюрреализм, именно этим можно объяснить пропагандистские мероприятия, в рамках которых на временно оккупированные территории прибыли вдовы российских захватчиков", — рассказали в ЦНС.

Поездку организовал так называемый фонд "Защитников отечества". В рамках этой акции женщины, чьи мужчины погибли в боях против защитников Украины, ездят в захваченную часть Украины и агитируют местных жителей последовать примеру их мужчин.

В Кремле рассчитывают, что местные жители под влиянием историй русских вдов сами должны стать в армию захватчиков.

"Однако этого не происходит и этот карнавал не производит впечатление на массовку, организованную оккупационными администрациями", — отметили в ЦНС.

В ЦНС также призвали местных жителей и дальше информировать Силы обороны о местах дислокации оккупационных войск.

Ранее мы сообщали, что во временно оккупированном Луганске ликвидировали командира 59-й бригады сухопутных войск России полковника Центрального военного округа Павла Кропотова. Это произошло в результате взрывов 13 апреля.

Напомним, ночью 19 апреля в Украине объявляли масштабную воздушную тревогу из-за ракетной опасности. Утром взрывы раздавались в Днепре и области, там работала ПВО.

война
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Украина
оккупанты
Россия
потери оккупантов

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