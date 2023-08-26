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Дуже гучно в Херсонській області: серія вибухів

26 серпня 2023 03:24
оновлено: 03:38
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Серія вибухів в Херсонській області вночі 26 серпня: чим атакує РФ
Вибухи вночі в місті. Ілюстративне фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Російські окупанти вночі, 26 серпня, обстрілюють Херсонську область. Так, можна почути гучні вибухи в селі Білозерка, куди ворог гатить з РСЗВ.

Про це повідомляють моніторингові канали.

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Вибухи в Херсонській області вночі 26 серпня

Оновлено 03:26. У Білозерці Херсонської області чути серію вибухів. За даними місцевих ЗМІ, окупанти обстрілюють регіон з артилерії.

Джерело: t.me/hueviyherson

Оновлено 03:30. Наразі мапа України "біла". Повітряна тривога традиційно оголошена в Нікопольському районі Дніпропетровської області, а також на Луганщині та в Криму.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, що нічна атака 26 серпня Росії на Україну традиційно триває. Мешканці Запорізької області чують сильні вибухи. Перед цим попереджали про запуски ракет С-300.

Також ми писали, що ввечері, 25 серпня, у Харкові пролунали вибухи. Попередньо спрацювала система протиповітряної оборони.

Додамо, що вночі, 26 серпня, Україну знову намагаються атакувати ракетами. Таким чином через загрозу балістики по всій території України розповзалася повітряна тривога.

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