Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow У Запорізькій області потужні вибухи: ракетний обстріл arrow

У Запорізькій області потужні вибухи: ракетний обстріл

26 серпня 2023 02:15
оновлено: 02:20
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
У Запорізькій області потужні вибухи: ракетний обстріл
Потужний вибух вночі. Ілюстративне фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Нічна атака 26 серпня Росії на Україну традиційно триває. Мешканці Запорізької області чують сильні вибухи. Перед цим попереджали про запуски ракет С-300.

Про це повідомляють моніторингові канали.

Читайте також:

Оновлено 02:16. Місцеві ЗМІ пишуть про гучні вибухи в Запорізькому районі.

Оновлено 02:19. Також повідомляють про додаткові пуски ракет. Перед вибухами теж були повідомлення про пуски ворожих цілей.

Джерело: Моє Запоріжжя

Оновлюється...

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Ексклюзив

06:53Воювати підуть всі чоловіки: у ВР назвали умову

06:10 Мінімальна зарплата в Україні суттєво зросте: відомо, коли й на скільки

Новина з фото

21:54 Через закритий повітряний простір України пролетів літак з туристами, — ЗМІ

Новина з фото

03:49У Житомирі вибухи: БпЛА дісталися міста

19:15 Українцям хочуть по-новому вручати повістки: що зміниться

None

Головні новини України 25 серпня: нова допомога для України та відставка голови ДСНС

17:10 В МОН розповіли, чому хочуть судитися з вчителями

11:25 Як мотивувати людей іти в армію: відповідь Резнікова

Оновлено

05:07Ракетний обстріл Хмельницької області триває: гучні вибухи

23:35 В Укренерго зробили важливу заяву щодо відключень світла взимку

08:50 Бійка "Динамо" з "Арісом": з'явилося відео з найкращого ракурсу

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз