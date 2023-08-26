У Запорізькій області потужні вибухи: ракетний обстріл

Потужний вибух вночі. Ілюстративне фото: google.com

Нічна атака 26 серпня Росії на Україну традиційно триває. Мешканці Запорізької області чують сильні вибухи. Перед цим попереджали про запуски ракет С-300.

Про це повідомляють моніторингові канали.

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Оновлено 02:16. Місцеві ЗМІ пишуть про гучні вибухи в Запорізькому районі.

Оновлено 02:19. Також повідомляють про додаткові пуски ракет. Перед вибухами теж були повідомлення про пуски ворожих цілей.

Джерело: Моє Запоріжжя

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