У Запорізькій області потужні вибухи: ракетний обстріл
26 серпня 2023 02:15
оновлено: 02:20
Потужний вибух вночі. Ілюстративне фото: google.com
Нічна атака 26 серпня Росії на Україну традиційно триває. Мешканці Запорізької області чують сильні вибухи. Перед цим попереджали про запуски ракет С-300.
Про це повідомляють моніторингові канали.
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Оновлено 02:16. Місцеві ЗМІ пишуть про гучні вибухи в Запорізькому районі.
Оновлено 02:19. Також повідомляють про додаткові пуски ракет. Перед вибухами теж були повідомлення про пуски ворожих цілей.
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