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Очень громко в Херсонской области: серия взрывов

26 августа 2023 03:24
обновлено: 03:38
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Серия взрывов в Херсонской области ночью 26 августа: чем атакует РФ
Взрывы ночью в городе. Иллюстративное фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Российские оккупанты ночью, 26 августа, обстреливают Херсонскую область. Так, можно услышать громкие взрывы в селе Белозерка, куда враг гатит из РСЗО.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

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Взрывы в Херсонской области ночью 26 августа

Обновлено 03:26. В Белозерке Херсонской области слышна серия взрывов. По данным местных СМИ, оккупанты обстреливают регион из артиллерии.

Источник: t.me/hueviyherson

Обновлено 03:30. Пока карта Украины "белая". Воздушная тревога традиционно объявлена в Никопольском районе Днепропетровской области, а также Луганской и Крыму.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Напомним, что ночная атака 26 августа России в Украине традиционно продолжается. Жители Запорожской области слышат сильные взрывы. Перед этим предупреждали о запусках ракет С-300.

Также мы писали, что вечером, 25 августа, в Харькове раздались взрывы. Предварительно сработала система противовоздушной обороны.

Добавим, что ночью, 26 августа, Украину снова пытаются атаковать ракетами. Таким образом, из-за угрозы баллистики по всей территории Украины расползалась воздушная тревога.

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