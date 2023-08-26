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Повітряна тривога розрослася знову: чим збирається вдарити ворог

26 серпня 2023 00:43
оновлено: 00:48
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Інна Буряк
редактор
Повітряна тривога розрослася знову: чим збирається вдарити ворог
Балістична ракета в повітряному просторі. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Вночі, 26 серпня, Україну знову намагаються атакувати ракетами. Таким чином через загрозу балістики по всій території України розповзалася повітряна тривога.

Про це повідомляють моніторингові канали.

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Оновлено 00:47. Повітряні сили попереджають про загрозу застосування балістичного озброєння в низці східних та північних областей. Зокрема "почервоніли" Сумська, Полтавська, Харківська, Дніпропетровська, Київська, Чернігівська та Черкаська області.

Раніше про таку ж небезпеку повідомлялося в Донецькій області.

Оновлюється...

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