Повітряна тривога розрослася знову: чим збирається вдарити ворог
26 серпня 2023 00:43
оновлено: 00:48
Балістична ракета в повітряному просторі. Фото: google.com
Вночі, 26 серпня, Україну знову намагаються атакувати ракетами. Таким чином через загрозу балістики по всій території України розповзалася повітряна тривога.
Про це повідомляють моніторингові канали.
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Оновлено 00:47. Повітряні сили попереджають про загрозу застосування балістичного озброєння в низці східних та північних областей. Зокрема "почервоніли" Сумська, Полтавська, Харківська, Дніпропетровська, Київська, Чернігівська та Черкаська області.
Раніше про таку ж небезпеку повідомлялося в Донецькій області.
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