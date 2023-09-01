Два вертольоти та літак РФ не змогли збити український безпілотник ГУР: відео

Російський вертоліт, який переслідував БпЛА ГУР. Фото: скриншот з відео

Два ворожих вертольоти та літак за час тривалої погоні так і не змогли збити український безпілотник. Попри безперервний вогонь наш безпілотник вийшов неушкодженим з "поля бою" та успішно повернувся на базу.

Про це повідомили у Головному управлінні розвідки та поділились дивовижним відео погоні.

Читайте також:

Майстерність українського БпЛА

"БпЛА Головного управління розвідки дедалі частіше виходять неушкодженими не тільки після зустрічі з рашистською ППО, але й при прямому зіткненні з ворожою авіацією", — йдеться у повідомленні.

На відео видно український БпЛА, який летить у районі мису Тарханкут, його переслідують одразу два бойових гелікоптери та один літак. Попри безперервний вогонь наш безпілотник вийшов неушкодженим з "поля бою" та успішно повернувся на базу.

Нагадаємо, нещодавно бійці 126 окремої бригади територіальної оборони міста Одеса ефективно знищують ворога. За допомогою FPV-дронів вони "мінусують" бронетехніку росіян.