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Два вертольоти та літак РФ не змогли збити український безпілотник ГУР: відео

1 вересня 2023 09:27
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Два вертольоти та літак РФ не змогли збити український безпілотник ГУР: відео
Російський вертоліт, який переслідував БпЛА ГУР. Фото: скриншот з відео
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Два ворожих вертольоти та літак за час тривалої погоні так і не змогли збити український безпілотник. Попри безперервний вогонь наш безпілотник вийшов неушкодженим з "поля бою" та успішно повернувся на базу.

Про це повідомили у Головному управлінні розвідки та поділились дивовижним відео погоні. 

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"БпЛА Головного управління розвідки дедалі частіше виходять неушкодженими не тільки після зустрічі з рашистською ППО, але й при прямому зіткненні з ворожою авіацією", — йдеться у повідомленні.

На відео видно український БпЛА, який летить у районі мису Тарханкут, його переслідують одразу два бойових гелікоптери та один літак. Попри безперервний вогонь наш безпілотник вийшов неушкодженим з "поля бою" та успішно повернувся на базу.

Нагадаємо, нещодавно бійці 126 окремої бригади територіальної оборони міста Одеса ефективно знищують ворога. За допомогою  FPV-дронів вони "мінусують" бронетехніку росіян.

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