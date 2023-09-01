Українські бійці ефективно знищують ворожу техніку за допомогою FPV-дронів: відео
Бійці 126 окремої бригади територіальної оборони міста Одеса ефективно знищують ворога. За допомогою FPV-дронів вони "мінусують" бронетехніку росіян.
Відповідне відео опублікувала в Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.
Знищення росіян
На одному з напрямків завдяки дронам-камікадзе противник регулярно залишається без "броні".
Захисники України зі 126-ї окремої бригади Сил ТрО ефективно знищують ворожу техніку за допомогою FPV-дронів.
Нагадаємо, нещодавно рота ударних дронів "РАРОГ" 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила успішно знищила позиції російських окупантів. Також було пошкоджено техніку противника.
Також Сирський показав, як українські бійці вправно знищують окупантів.
Окрім того, у мережі показали вражаючу роботу бійців "Сафарі", які зачищають Кліщіївку від окупантів.