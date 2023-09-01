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Українські бійці ефективно знищують ворожу техніку за допомогою FPV-дронів: відео

1 вересня 2023 08:52
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Українські бійці ефективно знищують ворожу техніку за допомогою FPV-дронів: відео
Ліквідоване авто окупантів. Фото: скриншот з відео
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Бійці 126 окремої бригади територіальної оборони міста Одеса ефективно знищують ворога. За допомогою  FPV-дронів вони "мінусують" бронетехніку росіян.

Відповідне відео опублікувала в Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

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На одному з напрямків завдяки дронам-камікадзе противник регулярно залишається без "броні". 

Захисники України зі 126-ї окремої бригади Сил ТрО ефективно знищують ворожу техніку за допомогою FPV-дронів. 

Нагадаємо, нещодавно рота ударних дронів "РАРОГ" 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила успішно знищила позиції російських окупантів. Також було пошкоджено техніку противника.

Також Сирський показав, як українські бійці вправно знищують окупантів.

Окрім того, у мережі показали вражаючу роботу бійців "Сафарі", які зачищають Кліщіївку від окупантів.

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