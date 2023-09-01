Два вертолета и самолет РФ не смогли сбить украинский беспилотник ГУР: видео

Российский вертолет, преследовавший БпЛА ГУР. Фото: скриншот с видео

Два вражеских вертолета и самолет за время продолжительной погони так и не смогли сбить украинский беспилотник. Несмотря на непрерывный огонь, наш беспилотник вышел невредимым с "поля боя" и успешно вернулся на базу.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки и поделились удивительным видео погони.

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"БпЛА Главного управления разведки все чаще получаются невредимыми не только после встречи с рашистской ПВО, но и при прямом столкновении с вражеской авиацией", — говорится в сообщении.

На видео виден украинский БпЛА, который летит в районе мыса Тарханкут, его преследуют сразу два боевых вертолета и один самолет. Несмотря на непрерывный огонь, наш беспилотник вышел невредимым с "поля боя" и успешно вернулся на базу.

Напомним, недавно бойцы 126-й отдельной бригады территориальной обороны города Одесса эффективно уничтожают врага. С помощью FPV-дронов они "минусируют" бронетехнику россиян.